“OnePlus 8T krijgt vloeiender 120Hz scherm, betere camera”

Nadat eerder al een afbeelding van de OnePlus 8T verscheen is het nu de beurt aan enkele specificaties. Daarmee kunnen hem eindelijk goed vergelijken met de huidige OnePlus 8.

OnePlus zette met de introductie van de OnePlus 8-serie flinke stappen. Zo kregen alle modellen voor het eerst 5G-ondersteuning en kwam er eindelijk een officiële IP-certificering. Ook bracht OnePlus meer verschil aan tussen de reguliere 8 en de 8 Pro. Daarmee lag de upgrade van een 7T naar een 8 niet erg voor de hand; dat verschil was namelijk erg klein en op sommige vlakken betekende het zelfs achteruitgang. De opvolger, de OnePlus 8T, lijkt echter enkele functies van de 8 Pro te krijgen waarmee dat verschil weer wordt rechtgetrokken.

Eerder uitgelekte afbeelding van de 8T naast de 8

Want in plaats van 90Hz krijgt de OnePlus 8T volgens nieuwe geruchten ook een 120Hz scherm, net als waarmee de OnePlus 8 Pro is uitgerust. Het formaat blijft op 6,55 inch en het gaat om een AMOLED-paneel. Vermoedelijk zal hierop dezelfde Full HD+ resolutie geprojecteerd worden als op de OnePlus 8. Er komt verder een camerasensor bij om diepte te registreren. De 48MP hoofdcamera en 16MP ultra-groothoek blijven en de macrocamera gaat in resolutie omhoog van 2 naar 5 megapixel. Ondanks dat de hoofdcamera hetzelfde aantal megapixels krijgt gaat het volgens Android Central wel om een andere sensor die betere resultaten neerzet.

OnePlus 8T aankondigingsdatum

OnePlus kondigde de OnePlus 8 in april van 2020 aan. De T-opvolger wordt dan meestal een half jaar later aangekondigd. Of dat ook voor de 8T op gaat ligt wel voor de hand maar is vanwege het coronavirus niet geheel zeker.