LG bevestigt naam LG Wing; alternatief voor foldable

LG heeft een bijzonder alternatief voor foldables bedacht. In plaats van een opvouwbaar scherm presenteert het binnenkort een toestel met 2e scherm dat vanachter het hoofdscherm schuift. LG maakt alvast de naam bekend; de LG Wing.

Fabrikanten worstelen al jaren met de vraag; hoe krijg ik een zo groot mogelijk scherm in een zo klein mogelijke behuizing. Nu we tegen de limieten aanlopen presenteren andere fabrikanten opvouwbare modellen. De zogenaamde 'foldables'. Nadeel hiervan is dat het allemaal nog erg nieuw is. Er zijn weinig fabrikanten waarbij je componenten kunt inkopen, die zijn bovendien duur en, nog erger, bevatten kinderziektes. LG heeft daar mogelijk iets op gevonden.

Want in plaats van een opvouwbaar scherm plaats LG een 2e achter het hoofdscherm. Die draai je vervolgens tevoorschijn om toch een groter schermoppervlakte tot je beschikking te hebben. Het voordeel hiervan is dat je niets opnieuw hoeft uit te vinden, geen ingewikkelde scharnieren, geen opvouwbare schermpanelen. De techniek is al in huis. Best slim als je het ons vraagt. We hebben inmiddels al een video gezien van de Wing waar op het hoofdscherm een navigatie-app zichtbaar is en op het 2e scherm de muziek bediend kan worden.

90° swivel

Het ontwerp doet denken aan de swivel-vormgeving van vroeger al past LG geen toetsenbord toe zoals vaak gebeurde maar een 2e scherm. Je kunt het 2e scherm van de LG Wing maximaal 90 graden draaien. Het hoofdscherm meet 6,8 inch en het secundaire scherm meet ergens rond de 4 inch. Er zijn wel wat zorgen over hoe dik de Wing gaat worden, hopelijk horen we daar snel meer over. Als verwachte prijs wordt momenteel het bedrag van 1000 US Dollar genoemd. Dat is stevig maar niet zo hoog als sommige andere foldables.