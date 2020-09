Samsung Galaxy Z Fold S lijkt directe concurrent van Microsoft Surface Duo te worden

Microsoft heeft met de Surface Duo blijkbaar een gevoelige snaar bij Samsung geraakt. Die laatste lijkt nu ook te werken aan een boek-achtige foldable die je 360 graden kunt vouwen.

Volgens een gerucht van Twitteraar Fold Universe krijgt de Galaxy Z Fold S een scharniermechanisme die vergelijkbaar is met de Microsoft Surface Duo. Dat betekent dat je hem niet alleen kunt openvouwen zoals de Galaxy Z Fold2 maar ook kunt doorvouwen zodat je het scherm aan de buitenkant hebt. Grootste voordeel van de Fold S is dat hij één enkel opvouwbaar scherm krijgt.

Zelfde als deze Fold2 maar dan volledig open kunnen vouwen

Nu gooit de Surface Duo momenteel hoge ogen vanwege het kwalitatief hoogwaardige scharnier. We zijn benieuwd waarmee Samsung op de proppen komt. Het scharniermechanisme van de Fold 2 is weliswaar verbeterd maar haalt het nog altijd niet bij de Duo. Het 360° scharnier is bij de Surface Duo nodig omdat het alleen een camera aan de binnenkant heeft die je naast selfiecamera ook als hoofdcamera moet kunnen gebruiken. Waarom Samsung, die doorgaans veel camera's toepast, dit ook nodig zou hebben is nog niet bekend maar is iets waar we wel erg geïnteresseerd in zijn.