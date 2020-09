Xiaomi kondigt betaalbare POCO X3 NFC aan met 120Hz scherm

Xiaomi heeft een nieuwe Poco-telefoon aangekondigd met de ietwat onlogische naam: X3 NFC. Nu is NFC absoluut niet de belangrijkste eigenschap die Xiaomi zou moeten benadrukken. Dat lijkt ons namelijk het 120 Hz scherm of de viervoudig camerasysteem.

Maar daar denken de slimme marketingjongens van Xiaomi dus heel anders over. De X3 NFC is de opvolger van de F2 Pro en het derde model uit de POCO-serie. Zoals we inmiddels gewend zijn van deze serie hangt ook aan de X3 een laag prijskaartje. Dat vinden wij tenminste van telefoons met een vanaf-prijs van 229 euro.

De POCO X3 NFC in 'Cobalt Blue' en 'Shadow Grey'

Hiervoor krijg je een toestel met 6,67 inch groot DotDisplay voor terug. Wat ons betreft is dit scherm ook de ster van de show want hij beschikt over een hoge 120Hz verversingssnelheid. Tot gisteren moest je bijna 700 euro neerleggen wou je een telefoon met soortgelijk scherm. De X3 wisselt automatisch tussen 50, 60, 90 en 120Hz om de langste batterijduur te halen. Niet dat dat met een 5160 mAh exemplaar snel nodig is. Bovendien ondersteunt hij snelladen met een maximaal vermogen van 33 Watt. In nog geen half uur zit hij daarmee alweer half vol.

Eerste met Snapdragon 732G

Achterop de POCO X3 NFC past Xiaomi een vierkoppig camerasysteem toe met 64MP hoofdcamera en f/1.89 lens, 13MP camera met ultra-groothoeklens van 119°, een 2MP macrolens en een 2MP dieptecamera. Een aparte zoom-camera ontbreekt dus al kun je op de 64MP sensor inzoomen zonder meteen kwaliteitsverlies te zien. Binnenin is ruimte gemaakt voor een Snapdragon 732G; een iets snellere versie van de 730G die een week geleden werd aangekondigd. Die laatste past Xiaomi toe in haar vlaggenschip de Mi Note 10 Pro. Een krachtige chipset dus voor goede prestaties.

Early-bird aanbieding

Xiaomi levert de POCO X3 NFC vanaf 10 september in de kleuren Cobalt Blue en Shadow Grey. Qua geheugenopslag kun je kiezen uit 64GB en 128GB. De eerste variant kost 229 euro en voor meer geheugen moet je 269 euro neerleggen. In beide gevallen krijg je 6GB aan werkgeheugen (RAM) wat in deze prijscategorie meer dan redelijk is. Xiaomi houdt voor snelle beslissers een early-bird-aanbieding. Vanaf 10 september 13:00 tot en met 14 september 23:59 betaal je voor het instapmodel tijdelijk 199 euro, het model met 64GB kost dan 249 euro.