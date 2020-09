Evleaks lekt Nokia 3.4, toont Nokia’s vooruitgang

Evleaks heeft een afbeelding van de aankomende Nokia 3.4 op z'n tijdlijn geplaatst. Niet alleen dat maar ook al z'n voorgangers zijn zichtbaar. Hierop wordt niet alleen de vooruitgang goed zichtbaar, ook het ontbreken van de Nokia 3.3. Dat model is overgeslagen.

Het is de laatste tijd wat stil rondom Nokia. Het is inmiddels alweer een half jaar geleden voordat het laatste model werd aangekondigd. Er zijn intussen wel voldoende geruchten over nieuwe modellen maar tot op heden is er nog niets officieel. Dat geldt ook voor de vandaag gelekte Nokia 3.4. Een afbeelding van dit instapmodel verscheen bij @evleaks.

De Nokia 3.4 rechts met al z'n voorgangers

We zien op bovenstaande afbeelding meteen de gehele Nokia 3-serie, beginnend met de Nokia 3, de Nokia 3.1, Nokia 3.2 en nu dus de Nokia 3.4. Nokia heeft begin dit jaar verzuimd een Nokia 3.3 aan te kondigen en blijkbaar vonden ze het niet de moeite waard dat nu nog eens in te halen. En daarom gaan we meteen over naar de Nokia 3.4. Wanneer dit model officieel wordt is nog maar de vraag, daarover zijn geen concrete berichten beschikbaar.

Nokia 3.4 specificaties

Getuige de afbeelding krijgt de 3.4 een twee meer camera's dan z'n voorganger in een cirkelvormige cameramodule. Hieronder zit een vingerafdrukscanner. Het geheel doet wat plastic aan al hoeft dat niet meteen een nadeel te zijn. Plastic valt niet meteen stuk als je het laat vallen zoals glas vaak doet. Het glossy uiterlijk is ook verdwenen. Vingerafdrukken zullen hierdoor minder snel zichtbaar zijn. Vorige maand ging nog het gerucht dat hij beschikt over 6,5 inch scherm met punch-hole met 4000 mAh batterij.