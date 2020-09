Apple kondigt event aan; 15 september

Als we lui waren geweest dan hadden we het bij deze kop kunnen laten. Veel meer dan dit weten we namelijk niet. Apple stuurde zojuist een uitnodiging de wereld in maar niemand weet zeker wat daar aangekondigd gaat worden of wat ze ons willen vertellen.

Nieuwe iPhones? Goed mogelijk. Al zijn er bronnen die beweren dat we daar geen rekening mee moeten houden. De kans is volgens sommigen groter dat Apple op 15 september een nieuwe Apple Watch en nieuwe iPads gaat aankondigen. Niemand die het zeker weet, laat staan ons. Het evenement in online te volgen en is net als Apple's vorige event alleen virtueel bij te wonen.

Iedereen is 15 september uitgenodigd

De uitzending vindt plaats op Apple's eigen Apple Park in het Steve Jobs Theater en start om 10.00 lokale tijd (Pacific Daylight Time). De uitnodiging laat een ononderbroken gekronkelde lijn zien in de vorm van het Apple-logo. Het doet ons denken aan de Hermes-bandjes voor de Apple Watch die je meerdere keren om je pols moest wikkelen. Het Apple-event heeft inmiddels al een eigen hashtag op Twitter waarbij een Apple-logo getoond wordt zodra je dat noemt in een Tweet. Wie Apple's website bekijkt kan bovendien het logo in AR van alle hoeken bekijken.

Jon Prosser en Mark Gurman

Eerder meldde Jon Prosser dat Apple vandaag een persbericht zou versturen. Hij was er van overtuigd dat Apple hierin meteen een nieuwe Apple Watch en iPad zou aankondigen. Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg sprak hem tegen en dacht dat het alleen om de aankondiging van een event zou gaan. Inmiddels is bekend wie er gelijk had.