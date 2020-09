Persrender LG Wing 5G met dubbel beeldscherm verschenen

Evleaks heeft op z'n Patreon-pagina een persafbeelding geplaatst van de LG Wing 5G. Het toestel dat in een 4G en 5G-versie uitkomt beschikt over een redelijk uniek tweede scherm dat vanachter het hoofdscherm kantelt. Het is voor het eerst dat we nu ook de achterkant te zien krijgen.

Is het nou een foldable of niet? Feit is wel dat je het beeldscherm van de LG Wing 5G groter kunt maken met een handeling. Het tweede scherm heeft niet dezelfde afmeting maar is met een verwachtte 4 inch in diameter nog altijd groot genoeg om bruikbaar te zijn. Vermoedelijk voor multitasken of voor bedieningsknoppen. Dankzij de afbeelding van @evleaks zien we nu ook de achterkant van het toestel.

De Wing 5G krijgt een Triple Camera-systeem in een opstelling die sterk doet denken aan Samsung's Galaxy Note 20-serie. Drie lenzen zitten onder elkaar in de linkerbovenhoek met op hetzelfde eiland een flitser. De resolutie van de afbeelding is net niet hoog genoeg om te lezen hoeveel megapixels de camera's zijn. Naast een blik op de achterkant zien we ook een deel van de zijkant. We hadden vanwege het dubbele scherm wat zorgen over de dikte. Hij lijkt wat dikker dan gemiddeld maar overdreven is het ook niet. LG kondigt de Wing en Wing 5G zeer binnenkort aan. De naam hebben ze al bevestigd, nu is het de beurt aan de rest.