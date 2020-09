Google geeft startschot voor Android 11

Na diverse betas heeft Google dan officieel Android versie 11 vrijgegeven. Maar voorlopig is het alleen voor een select groepje Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo en Realme telefoons beschikbaar. Kijk hier of jouw toestel geschikt is.

In willekeurige volgorde ontvangen de volgende telefoons als eerste Android 11, mogelijk staat hij nu al klaar of is er een open beta beschikbaar:

Andere fabrikanten volgen mogelijk pas maanden later en kunnen met het vrijgegeven van de code nu aan de slag met hun eigen launcher en/of skin. Denk aan Samsung, Sony en HTC. Doorgaans geldt dat Android One-modellen iets eerder geüpdatet worden maar ook dat zal enige tijd in beslag nemen.

Zelf somt Google deze 11 punten op die ze het belangrijkste vinden aan Android 11:

Aparte sectie voor conversaties in notificaties en de mogelijkheid deze te prioriteren Bubbles om snel antwoorden te kunnen versturen naar belangrijke contactpersonen Ingebouwde screen-recording Al je smart devices bedienen vanuit 1 plek door lang de powerknop in te drukken Vernieuwde media controls Android Auto werkt nu draadloos op geschikte auto's Eenmalig toegang geven aan apps voor het opvragen van je locatie, microfoon of camera Automatisch resetten van permissies voor apps die je lange tijd niet gebruikt hebt Updaten van systeemonderdelen vanuit Google Play zonder tussenkomst van de telefoonfabrikant Werk-profielen voor Android Enterprise-gebruikers Nieuwe functies waaronder app-suggesties voor Pixel 2-gebruikers en hoger

Red Velvet Cake

Je kunt per onderwerp meer uitleg krijgen op android.com/android-11. Google is sinds Android 10 gestopt met geven van namen gebaseerd op toetjes en lekkernijen dus officieel heeft Android 11 geen mooie nickname. Toch gebruikt Google achter de schermen de naam 'RVC' wat staat voor 'Red Velvet Cake'.