Samsung houdt Unpacked-evenement op 23 september

Samsung houdt op 23 september om 10 uur 's ochtends Eastern Time een speciaal Unpacked evenement. Deze evenementen staan doorgaans garant voor de introductie van een Galaxy-product zoals een telefoon. Hoogstwaarschijnlijk zal hier de Galaxy S20 Fan Edition aangekondigd worden.

Fan Edition is een nieuwe variant die waarschijnlijk voortvloeit uit de Lite-editie. Er zit toch een wat negatieve klank aan de term 'Lite' en wellicht zocht Samsung daarom naar een alternatief. De mogelijk 23 september aangekondigde S20 Fan Edition is de opvolger van de S10 Lite.

Alle fans verzamelen!

Vermoedelijk zal Samsung de Fan Edition-term samenvoegen tot FE. Als de geruchten kloppen dan krijgt de S20 FE een 6,5 inch groot scherm, triple camera achterop met 12+12+8 megapixel sensor, 4500mAh grote batterij met 15 Watt snelladen en binnenin een Snapdragon 865. Dat zijn nergens eigenschappen die de naam 'Lite' rechtvaardigen. Ook omdat het scherm een snelle 120Hz verversingssnelheid kent.

Galaxy S20 FE 5G kleuren

Woensdag 23 september weten we meer en horen we of alle geruchten kloppen. Het evenement wordt live gestreamd op samsung.com. Uit de uitnodiging te zien komt de Galaxy S20 FE 5G in tenminste vier kleuren beschikbaar; white orange, lavender red, navy mint en wit.