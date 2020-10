Apple iPhone 12-serie aangekondigd; iPhone 12, 12 mini, 12 Pro & 12 Pro Max

Apple heeft tijdens haar oktober Keynote de iPhone 12-serie aangekondigd bestaande uit de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en One More Thing; de iPhone 12 mini. Grootste vernieuwing is ondersteuning voor 5G.

Aanvoerder van de serie is de iPhone 12 die dit jaar in 5 kleuren uitkomt; Black, White, Product Red, Green en Blue. Het uiterlijk is ook vernieuwd en is nu veel strakker en doet daarmee denken aan de iPhone 5 van vroeger en de onlangs aangekondigde iPad Pro. Het frame is van mat aluminium maar de voorzijde bestaat nu uit Ceramic Shield dat samen met Corning is ontwikkeld en 4x betere valbescherming biedt.

De iPhone 12 in 5 nieuwe kleuren

Het Super Retina XDR-scherm van de iPhone 12 is 2x scherper dankzij een verdubbeling in het aantal pixels. Het scherm kent een peak brightness van 1200 nits en ondersteunt HDR10. De dubbele camera heeft een ultra-groothoekcamera en ondersteunt dit jaar ook Night Mode op de selfiecamera voorop. Nieuw is de Night Mode Time-Lapse maar daarvoor moet je je iPhone wel op een tripod bevestigen. Alle iPhones ondersteunen 5G maar werkt alleen in de VS met de snellere mmWave-signalen.

MagSafe voor iPhone

Draadloos opladen kon de iPhone al maar om precies uit te lijnen met de oplader is de iPhone 12 uitgerust met tal van magneten. Hierdoor klikt de iPhone meteen goed vast op de oplader maar er komen ook diverse accessoires uit waaronder hoesjes en autoladers. Er zit dit jaar geen oplader meer in de doos, vooral om het milieu te sparen. De doos is hierdoor tevens veel kleiner. Nieuw is wel dat USB C naar Lightning-kabel in de doos.

Terug van weggeweest; MagSafe

iPhone 12 mini

Liefhebbers van een kleinere iPhone kunnen dit jaar terecht bij de iPhone 12 mini. Dankzij een 5,4 inch scherm en dunne randen is de 12 mini compacter dan een iPhone 8. Het model beschikt net als de 12 over een Super Retina XDR-scherm met Ceramic Shield, een A14 Bionic chipset en 5G-ondersteuning. De kleinere iPhone kent een vanaf-prijs van 699 dollar. Dat is 100 dollar goedkoper dan de iPhone 12.

iPhone 12 mini; compacter dan een iPhone 8

iPhone 12 Pro en 12 Pro Max

Uiteraard is een iPhone-lancering niet compleet zonder een Pro-versie. De iPhone 12 Pro krijgt een glossy zijkant van roestvrijstaal en is verkrijgbaar in 4 kleuren; Silver, Graphite, Gold en het nieuwe Pacific Blue. De behuizing is IP68 waterdicht en beschikt over de nieuwe Ceramic Shield voorkant.

Apple's line-up voor komend jaar

Zowel de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max krijgen 3 camera's achterop met verbeterde prestaties door nieuwe sensoren en LiDAR-diepteherkenning. Het toestel schiet als eerste ter wereld Dolby Vision-video en kan dat op het toestel bewerken. De Apple iPhone 12 Pro kent een vanaf-prijs van 999 dollar waarvoor je nu 128 GB aan opslag bij krijgt. De iPhone 12 Pro Max start vanaf 1099 dollar. Bestellen kan 6 november, Apple start de levering een week later op 13 november. Dat geldt tevens voor de iPhone 12 mini. De instap iPhone 12 is eerder te bestellen; vrijdag 16 oktober met een levering op 23 oktober.

