Apple iPhone 12 mini komt er aan, mogelijk alleen in 4G

Een kleine iPhone; de wens van velen maar tot nu toe de vader van de gedachte. De iPhone SE2 komt weliswaar aardig in de buurt maar deze is niet high-end. En qua uiterlijk allerminst modern. Toch komt een compacte iPhone er mogelijk aan, in de vorm van de iPhone 12 mini.

'Mini' vinden we persoonlijk altijd een gevaarlijke term in smartphone-land. Het stond in het verleden vaak synoniem met 'Lite'. De iPhone 12 mini is allerminst een lichtgewicht telefoon. Het moet een high-end iPhone worden, maar dan klein(er). Oh ja; en zonder 5G-ondersteuning. Maar dat zullen de liefhebbers vast niet erg vinden.

Afbeelding: TrendForce

Als de geruchten kloppen dan krijgt de Apple iPhone 12 mini een 5,4 inch scherm. Dat is weliswaar groter dan de haast heilige 4-inch die sommige verstokte iPhone-boomers als heilig beschouwen maar mogelijk door kleiner wordende schermranden niet tot een groter apparaat leiden. De iPhone 12 Pro wordt dan 6,1 inch terwijl de iPhone 12 Pro Max op 6,7 uitkomt. De mini lijkt verder een dubbele camera achterop te krijgen met OLED-scherm en Apple A14 Bionic-processor. De startprijs zou liggen op 699 US Dollar en daarvoor krijg je 64 GB opslaggeheugen.

Later dan gebruikelijk

Bovenstaande is een verzameling van geruchten die PhoneArena verzameld heeft. Die geruchten zijn afkomstig van beursanalisten die daarmee hun klanten willen informeren. Dat kan relevant zijn voor de beurskoers van Apple al is voorzichtigheid altijd geboden. Apple kondigt de iPhone 12-serie vermoedelijk ergens in oktober aan met een verkrijgbaarheid in november. Dat is later dan gebruikelijk en heeft vermoedelijk te maken met de uitbraak van het Coronavirus.