Samsung Galaxy A72 mogelijk eerste A-model met 5 camera’s

Volgens een Koreaanse publicatie zou Samsung van plan zijn haar eerste Galaxy A-telefoon met 5-voudig camerasysteem aan te kondigen. De Galaxy A72 krijgt daarmee de beschikking over zoom, macro en diepteherkenning.

Tot nu toe zagen we dat Samsung terughoudend was om optische zoom toe te passen in goedkopere telefoons. Deze camerafunctie moest juist een reden zijn om te upgraden naar een duurdere Galaxy S-telefoon. Maar nu de concurrentie het ook vaker toepast op goedkopere modellen ziet Samsung zich genoodzaakt hem ook naar de Galaxy A-serie te brengen. Het gaat voorlopig alleen om 3x optische zoom.

De Galaxy A71 heeft er nog 4

Volgens het Koreaanse Thelec beschikt de Galaxy A72 over een 64 MP hoofdcamera, 12 MP camera met ultra-groothoeklens, 8 MP met 3x zoom, 5 MP macro en een 5 MP dieptecamera. Een aardige verzameling camera's, vooral omdat er voorop naar alle waarschijnlijkheid ook nog een exemplaar zit. De voorganger van de A72, de A71, beschikte ook al over een indrukwekkend aantal camera's. 5 in totaal waarvan 4 achterop.

Eerste Samsung met 5

Wat dat betreft heeft Samsung een traditie voort te zetten. Het is overigens de eerste keer dat Samsung een telefoon uitbrengt met penta-camerasysteem. Tot nu toe brachten alleen Xiaomi, Huawei en Nokia dergelijke modellen uit in de vorm van de Mi Note 10, P40 Pro+ en de 9 PureView. Met de continue prijsdaling van cameramodules zal dat in de toekomst alleen nog maar meer worden.