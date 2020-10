Google kondigt nagenoeg gelijke Pixel 4a (5G) en Pixel 5 aan

Google heeft haar nieuwe Pixel-vlaggenschip aangekondigd. Toch is de Pixel 5 dit jaar niet het soort vlaggenschip dat je verwacht. Er zijn ook nogal veel gelijkenissen met de eveneens aangekondigde Pixel 4a 5G. Eén daarvan is de Portrait Light modus.

De Google Pixel 5 en Pixel 4a (5G) delen zoveel gelijkenissen dat we beter de verschillen kunnen noemen. Zo is de materiaalkeuze anders. De Pixel 5 bestaat voorop uit Gorilla Glass 6 met een aluminium achterkant en is IPX8-waterbestendig, de Pixel 4a (5G) krijgt Gorilla Glass 3 met een polycarbonaat achterkant.

De Google Pixel 5 in Sorta Sage

De 4a 5G is met 6,2 inch iets groter dan het 6 inch grote scherm in de 5. Dat geldt niet voor de batterij; daar heeft de Pixel 5 een voorsprong van enkele mAh. Opladen kan bij die laatste dan weer draadloos en je kunt accessoires ook opladen door ze op de achterkant te leggen. De Pixel 4a 5G heeft op audio weer een voorsprong; hij beschikt over een 3.5mm audio-jack aansluiting voor je eigen koptelefoon. Om dat goed te maken krijgt de Pixel 5 weer een iets vlotter scherm van 90Hz.

En de Pixel 4a 5G in Just Black

Veel gelijkenissen

Beiden hebben dus een OLED-scherm met schermgat voor de 8MP selfiecamera, een dubbele camera achterop met 12,2MP hoofdsensor en 16MP ultra-groothoeklens. Over die camera straks meer. Ook beschikken ze beiden over een Snapdragon 765G-processor met 5G-ondersteuning. Alleen het model uit de 5-serie krijgt 8 GB aan werkgeheugen (RAM), de 5G-versie uit de 4-serie moet het doen met 6 GB aan geheugen. Beiden hebben wel 128 GB aan opslaggeheugen aan boort. Van de 4a 5G komt verder nog een variant uit met Sub-6 5G en één met het snellere mmWave. Wie de specificaties opsomt valt op dat de Pixel 4a 5G niet alleen maar een Pixel 4a met 5G is.

Portrait Light: achteraf licht toevoegen aan je foto's

Portrait Light Mode

Pixel-telefoons staan bekend om hun goede camera. Nieuw dit jaar is de 16MP ultra-groothoeklens maar de belangrijkste nieuwe functie is toch Portrait Light. Hierbij kun je een virtuele lamp in je foto's plaatsen en spelen met de belichting. Google belooft dat dit zelfs werkt bij reeds geschoten foto's dankzij de hulp van AI (kunstmatige intelligentie). De functie komt eerst naar de Google Pixel 4a (5G) en de Pixel 5 en Google belooft ook eerdere Pixel-telefoons er mee uit te rusten.

Prijzen van de Google Pixel 5 starten 699 dollar, de Pixel 4a (5G) gaat 499 dollar kosten. Die laatste komt beschikbaar in Clearly White en Just Black, de Pixel 5 komt in Just Black en Sorta Sage (groen) uit.

Ontvang een e-mail wanneer de Pixel 5 verkrijgbaar is E-mail