Nieuwe Samsung Galaxy S20 FE maakt kiezen stuk moeilijker

Is het de opvolger van de Galaxy S10e? Is het de opvolger van de S10 Lite? Of is het een geheel nieuw product? Het antwoord zal wel ergens in het midden liggen maar feit is dat de Galaxy S20 FE hier is. De Fan Edition is het nieuwste lid van de S20-familie, eentje met een betaalbare prijs en met concurrerende eigenschappen.

We beginnen voor de verandering met de prijs van de Galaxy S20 FE. Die start bij 649 euro voor de 4G-versie en 749 euro voor de 5G-variant. Daarmee zit hij in de premium-categorie maar wel ver onder vlaggenschip-prijzen. Toch zal de S20 Fan Edition het veel vlaggenschepen moeilijk gaan maken. Waaronder die van Samsung zelf. Al zullen ze zich bij OnePlus ook wel achter de oren krabben want de 'FE' kent een zeer sterke prijs/kwaliteitsverhouding.

Alle uitvoeringen van de Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition)

Zo kent de Galaxy S20 FE een vlaggenschipwaardig beeldscherm van 6,5 inch met een zeer vloeiende 120Hz. Samsung noemt het een 'Super Smooth-Scrolling Display'. Ook vlaggenschipwaardig is de processorkeuze; de Snapdragon 865. Althans voor de 5G-versie. Er komt ook een 4G-versie uit maar die draait onder een eigen Exynos-chip. De keuze voor de Snapdragon-chip is opvallend; in Europe brengt Samsung haar high-end Galaxy's alleen met Exynos-processor uit die de laatste tijd negatief in het nieuws kwamen vanwege lagere prestaties en een hoger stroomverbruik in vergelijking met de Snapdragon-chip.

S20 FE camera-eigenschappen

Achterop de Samsung Galaxy S20 Fan Edition vind je een drietal camera's; 12MP hoofdcamera, 12MP ultra-groothoek (123°) en 8MP telephoto met 3x optische zoom en 30x Space Zoom. Hiermee kopieert Samsung een deel van de camera-eigenschappen van de (duurdere) S20. Al is die laatste inmiddels zoveel in prijs gedaald dat hij de prijs van de FE nadert. Er ligt een 4500 mAh grote batterij in het toestel met snelladen en draadloos laden. Je kunt zelfs draadloos stroom weggeven aan bijvoorbeeld een Galaxy Watch3 horloge door hem op de achterkant van de S20 FE te leggen.

S20 FE prijs en kleuren

Qua prijzen verschillen de S20 en S20 FE elkaar niet zoveel. Dat maakt de keuze wat lastig. Wil je wat groter dan kom je uit op de FE, wil je wat kleiner op de S20. Die laatste kent ook een iets scherper beeld maar een processorkeuze heb je dan niet. Je krijgt altijd een Exynos. Ook zul je een keuze moeten maken uit zestal kleuren; Cloud Navy, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Red, Cloud Orange en Cloud White. Lastig hoor, kiezen.

