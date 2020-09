HMD Global kondigt 2 goedkope Nokia’s aan; Nokia 2.4 en Nokia 3.4

HMD Global, het bedrijf dat onder de naam Nokia telefoons op de markt brengt heeft een tweetal nieuwe telefoons aangekondigd. Het gaat in beide gevallen om eenvoudige en daarmee betaalbare telefoons in de 2- en 3-serie. Tevens maakte HMD Global bekend dat dan eindelijk de Nokia 8.3 5G in de winkel ligt.

Die laatste speelt een bijrol in de nieuwe James Bond-film 'No Time To Die' die vanaf november wereldwijd in premiere gaat. Het werd tijd dat Nokia's eerste 5G-telefoon in de winkel terechtkwam, de 8.3 5G werd al in maart aangekondigd. Op moment van schrijven een half jaar geleden. Maar genoeg daarover, laten we kijken naar de nieuw aangekondigde Nokia 2.4 en 3.4.

De Nokia 2.4 in al z'n toekomstige kleuren

Beide zijn eenvoudige modellen met een bijbehorend laag prijskaartje. Ondanks dat is de 2.4 toch voorzien van een groots 6,5 inch scherm met HD+ resolutie, grote batterij en een dubbele camera. Het opslaggeheugen komt echter niet verder dan 32 GB en het werkgeheugen blijft steken op 2 GB. Wel draait het toestel Android 10 met een beloofde update naar Android 11 en zelfs Android 12. Niet gek voor een toestel van 129 euro.

En de iets uitgebreidere Nokia 3.4

Nokia 3.4

Ook de Nokia 3.4 is redelijk instap vanwege z'n processorkeuze; de Snapdragon 460 met 3 GB aan RAM-werkgeheugen. Hier een iets kleiner scherm van 6,39 inch met daarop eveneens een HD+ resolutie. Het scherm huisvest tevens de selfiecamera die in een punch-hole verwerkt zit. Achterop zijn maar liefst 4 camera's te vinden. Verwacht de 3.4 vanaf de tweede helft van oktober in de winkel in de op Finland geïnspireerde kleuren 'Fjord', 'Dusk' en 'Charcoal'. De adviesprijs bedraagt 149 euro. De Nokia 2.4 ligt iets eerder in de winkel; die wordt eind september in dezelfde kleuren verwacht.

