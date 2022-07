Persrender toont Samsung Galaxy Z Flip 4 in het paars

Zeg hallo tegen een nieuwe Galaxy-telefoon. Over niet al te lange tijd mogen we de Flip4 begroeten; Samsung's voordeligste foldable. Ditmaal in het paars en iets minder afgerond dan z'n voorganger.

Voor wie denkt; we hebben toch al beelden van de Flip 4 gezien? Dat klopt, dat waren nagemaakte renders op basis van uitgelekte fabriekstekeningen. Die geven doorgaans een goed beeld van het definitieve ontwerp maar subtiele verschillen treden nog wel eens op.

De vermeende Flip 4 in 'Bora Purple'

Bovendien weten we dan vaak niet welke kleuren verkrijgbaar zullen zijn. Deze renders hierboven laten daar geen twijfel over bestaan; de Galaxy Flip4 komt straks in het paars. Of zoals Samsung het liever noemt; Bora Purple. De randen van de Flip 4 lijken iets minder bol dan bij de Flip 3 en de camera's steken ook wat meer uit. Dat laatste komt waarschijnlijk omdat Samsung kiest voor betere lenzen.

Flip 4 specs

Zoomen we wat meer in op het scharnier dan lijkt die een stuk compacter. Hoe eenvoudiger die is hoe minder vatbaar hij is voor gebreken later. Van de Samsung Galaxy Flip 4 wordt verder gezegd dat hij een iets grotere batterij krijgt, een groter scherm buitenop en een nieuwere chipset.

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy Z Flip 4 verkrijgbaar is E-mail

(via)