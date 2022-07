Evleaks: Samsung Unpacked event op 10 augustus 2022

De wat ons betreft legendarische lekker Evan Blass heeft een afbeelding op Twitter geplaatst waarop de datum van Samsung's volgende Unpacked evenement te zien is. 10 augustus moet het gebeuren. En getuige de afbeeldingen hebben we wel een idee wat daar onthuld wordt.

Evan ligt momenteel met Samsung in de clinche. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf is op z'n zachtst gezegd niet zo blij met de hoeveelheid lekken die @evleaks publiceert. Samsung probeerde begin 2022 het account zelfs uit de lucht te halen vanwege talloze auteursrechtenschendingen. Om toekomstige claims voor te zijn heeft Evan nu enkele delen van de afbeelding geblurd.

Het belangrijkste blijft echter overeind; de datum van 10 augustus. Noteer die alvast maar in de agenda. En wazig of niet, we zien een opklap- of opvouwbaar toestel. Is het de Flip 4? Is het de Fold 4? Dat weten we niet maar hoogstwaarschijnlijk worden ze beiden aangekondigd.

Unfold Your World

Het evenement krijgt volgens Blass de naam "Unfold Your World". De datum van 10 augustus komt trouwens niet geheel uit de lucht vallen. Hij werd eerder genoemd door Jon Prosser. Op 8 juni plaatst hij een tweet met die datum. Volgens hem zouden de Fold4 en Flip4 op 10 augustus aangekondigd worden en 26 augustus in de winkel liggen. Of dat laatste klopt horen we ongetwijfeld op woensdag 10 augustus.

