Onaangekondigde Motorola Moto G32 laat gezicht zien

We kunnen je vandaag een nieuwe Motorola-telefoon laten zien uit de Moto G-serie. Een telefoon die nog niet officieel is aangekondigd. Het gaat volgens de bron om de Moto G32 die gelet op z'n voorganger een voordelig prijskaartje krijgt.

In november 2021 kondigde Lenovo de Motorola Moto G31 aan. Het lijkt dus wat vroeg om te praten over de Moto G32. Maar volgens nieuwe ontwikkelingen moeten we toch al rekening houden met een snelle aankondiging. Foto's van de G32 doken namelijk op bij een goedkeuringsinstantie.

Vermeende Moto G32 langs de meetlat

Dat zegt tenminste MySmartPrice die als eerste over de foto's publiceerde. Op de foto's zien wij echter het logo van Sporton Lab; een Taiwanees bedrijf voor producttesten en certificaten. Wat de werkelijke afkomst van de foto's ook is, we kijken in ieder geval naar de Motorola Moto G32.

50MP camera en 5000mAh batterij

Een toestel met typenummer XT2235-3 en die komt met een 5000mAh grote batterij en een 33W snellader. Achterop zien we een drievoudig camerasysteem met flitser. Hierop zien we ook geschreven staan "50MP" wat ons wat meer vertelt over de hoofdcamera. Hoe groot het scherm voorop de G32 is weten we niet. Die informatie ontbreekt nog al zien we wel een selfiecamera bovenin. Het gaat dus waarschijnlijk om een punch-hole selfiecamera.

Het wachten is nu op een officiële aankondiging van moederbedrijf Lenovo. Maar omdat ze het toestel al klaar hebben en hij schijnbaar al goedgekeurd lijkt dat moment aanstaande.