Samsung Galaxy S22 en S22+ straks in Bora-paars verkrijgbaar

Samsung komt snel met een nieuwe kleur voor de Galaxy S22-familie. Deze nieuwe Bora Purple kleur was eerder al voor de S22 Ultra te bewonderen maar komt nu dus ook naar de S22 en S22 Plus toe. Wanneer precies is nog even onduidelijk.

Plaatjes van een paarse Galaxy S22 verschenen op Samsung's eigen website. Dat geeft wat meer gewicht aan dit bericht. Tot op heden waren de S22 en S22+ in de kleuren Phantom White, Phantom Black, Green en Pink Gold verkrijgbaar. Bij de S22 Ultra is die laatste kleur ingeruild voor Burgundy rood.

De Galaxy S22 in Bora Purple

De paarse uitvoering van Samsung's huidige Galaxy S-vlaggenschip is nog niet verkrijgbaar. Hij is ook nog niet officieel aangekondigd. En daarom heeft Samsung Thailand de afbeeldingen ook weer offline gehaald. Bovenstaand beeldmateriaal is afkomstig van WinFuture die eigen bronnen heeft.

Bora Purple

Verwacht zoals gezegd zeer spoedig de Bora Purple-uitvoering van de S22 5G, S22 Plus en wellicht S22 Ultra. Wij denken dat hij evenveel kost als de andere kleuren. Ook de geheugen-versies zullen waarschijnlijk gewoon hetzelfde zijn. Dat betekent dus 128 en 256GB.