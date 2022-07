Samsung onthult One UI Watch 4.5 met vegend typen

Samsung heeft een nieuwe versie van haar One UI-schil voor slimme horloges uitgebracht. Versie 4.5 voegt nieuwe functies toe waaronder vegend typen en beter kunnen bellen via je Galaxy Watch-horloge. Gebruikers kunnen in het derde kwartaal van 2022 de update verwachten.

Volgens Samsung moet One UI Watch 4.5 een completere gebruikservaring geven voor onder andere de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Samsung waarschuwt dat het aantal nieuwe functies nog wijzigen.

Vegend tekst invoeren in One UI Watch4.5

One UI Watch 4.5 is gebaseerd op Wear OS 3.5 dat Samsung samen met Google ontwikkeld heeft. One UI Watch is Samsung's eigen schil bovenop Android, net als het doet met One UI op de Galaxy-smartphones. Eén van de nieuwe functies is een verbeterd toetsenbord dat vanaf 4.5 ook swipend te bedienen is. Een combinatie van typen en dicteren is ook mogelijk, zelf halverwege het invoeren kun je wisselen.

Dual SIM ondersteuning

One UI Watch 4.5 voegt tevens ondersteuning toe voor Dual SIM. Indien gekoppeld met een Galaxy-smartphone met Dual SIM kun je vanaf je horloge beide simkaarten herkennen en gebruiken. Zo bel je via je horloge altijd met de juiste simkaart en het correcte telefoonnummer.

Nieuwe functies onder voorbehoud

Andere functies die versie 4.5 met zich meebrengt zijn vernieuwde en personaliseerbare wijzerplaten en nieuwe toegankelijkheidsfuncties. Zo kun je het contrast veranderen om tekst beter leesbaar te maken. Ook kun je allerlei verfraaiingen zoals transparantie, schaduwen en animaties verminderen of helemaal verwijderen. Dit moet een rustiger ervaring geven, handig voor wie daar gevoelig voor is. Je vindt al deze opties vanaf nu in één menu.

Nieuwe klokwijzers in One UI Watch 4.5

Samsung zegt One UI Watch4.5 ergens in het derde kwartaal van 2022 uit te rollen. Alle genoemde functies zijn onder voorbehoud en kunnen nog veranderen.