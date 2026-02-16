Qualcomm “bevestigt” krachtige Snapdragon-chip voor Samsung Galaxy S26 Ultra

De meest betrouwbare informatie is afkomstig van de fabrikant zelf. Zo bevestigt Qualcomm ditmaal dat één van zijn producten in de aankomende Galaxy S26-serie zit. En het kan niet anders dan dat dat de Snapdragon 8 Elite Gen 5 is in de S26 Ultra.

Nadat Samsung er bij de S25-serie niet in slaagde de eigen Exynos-chip te implementeren werd alles op alles gezet om de Exynos 2600 wel te laten slagen. En dat is gelukt, de zelf gefabriceerde chip komt in de Europese S26 en S26+. Maar de S26 Ultra wordt overgeslagen. Maar dat is dit jaar wel een bewuste keuze in plaats van een geforceerde.

Een verschenen bericht van Qualcomm op zijn Snapdragon-account op X meldt dat er "iets groots aankomt". Dat 'grootse' nieuws slaat waarschijnlijk voor de Snapdragon 8 Elite Gen 5 en die komt als het goed is in de Galaxy S26 Ultra terecht. Of Samsung kiest om de Amerikaanse S26-serie volledig uit te rusten met een Qualcomm-processor is nog onbekend, maar dat is wel iets wat Samsung vaker doet.

Deze tweeledige chip-strategie maakt Samsung minder afhankelijk van anderen, en het drukt de kosten door zelf chips te fabriceren. En mocht de Exynos-chip goed presteren, dan trekt de chipdivisie makkelijker nieuwe klanten aan waardoor het op twee fronten kan concurreren met Qualcomm.

Exynos vs Snapdragon

Consumenten beschouwen de Exynos-variant doorgaans als de mindere van de twee. Zo was de Snapdragon-versie vaak sneller, werd minder heet en resulteerde in een langere batterijduur. Voor de Exynos 2600 lijken de rollen omgedraaid. Zo is de Exynos 2600 gefabriceerd op een kleiner 2nm procedé tegenover het 3nm procedé van de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hoe kleiner de transistoren, hoe sneller en energiezuiniger de chip. Verder scoort de Exynos beter op AI-berekeningen in eerder gelekte benchmarks.

Maar hoe snel een chip ook op papier is, het zegt niets over hoe snel hij met dagelijkse handelingen is. Het is dus afwachten op de eerste praktijktests. En die worden pas na 25 februari verwacht. Want dan houdt Samsung haar befaamde Galaxy Unpacked-evenement waar de S26-serie wordt onthuld. De verwachting is dat je de S26, de S26+ en de S26 Ultra dan meteen kunt bestellen. De levering wordt dan een week later verwacht, begin maart.

