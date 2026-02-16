Samsung Galaxy Buds 4 en 4 Pro gelekt: nieuw design en case zonder speaker

De volledige set renders van de Galaxy Buds 4 en Buds 4 Pro zijn online verschenen. Ze tonen de nieuwe Samsung oordopjes van alle kanten, van alle hoeken en in alle kleuren. Opvallend is het ontbreken van een ingebouwde luidspreker in de case, een gemis voor gebruikers die hun oplaadcase vaak kwijtraken.

In het kort Nieuw design : Gelekte renders tonen de Galaxy Buds 4 en 4 Pro vanuit alle hoeken, inclusief een compacter ontwerp en transparante elementen

Case zonder speaker : De oplaadcase mist een ingebouwde luidspreker, waardoor de 'zoek-mijn-oortjes'-functie beperkt blijft

Lancering: De officiële onthulling vindt naar verwachting plaats op 25 februari 2026, gelijktijdig met de Galaxy S26-serie

De gelekte renders tonen een overwegend grijs kleurenpalet met transparante elementen en zwarte accenten. Maar schijn bedriegt; er komt ook een witte versie uit die hier niet getoond wordt.

Enkele renders van de Buds 4 en 4 Pro herkennen we van een eerder lek. We zijn daarom eerder geneigd aan te nemen dat het hier om echte renders gaat. We zien verderop enkele teksten in het Spaans, wat mogelijk een hint is naar de oorsprong van het materiaal.

Lees ook:Hoge-resolutie renders tonen nieuw design van Samsung Galaxy Buds4 en 4 Pro

De Buds 4 beschikken over een earbud-design waarbij het oortje gedeeltelijk in het oorkanaal gaat. De Buds 4 Pro zijn voorzien van een rubber oortip en sluiten hem af. Dat zorgt van nature al voor minder omgevingsruis. Toch wordt verwacht dat beide dopjes over ANC actieve geluidsonderdrukking) beschikken. Hierdoor hoor je minder omgevingsgeluid.

Opbergcase behoudt USB-C, maar geen speaker

Verder zien we dat de case van beide draadloze oordopjes compacter is geworden. Ze lijken vooral minder hoog. De compactere behuizing suggereert het gebruik van nieuwe batterijtechnologie met een hogere energiedichtheid, al blijft de exacte capaciteit vooralsnog onbevestigd. We zien verder een USB-C aansluiting maar geen luidspreker. Hierdoor laat de case zich wat minder makkelijk zoeken wanneer hij kwijt is.

De oordopjes komen naast de dopjes en de oplaadcase enkel met een USB-oplaadkabel. Samsung levert de Buds 4 Pro met drie formaten siliconen eartips voor een optimale pasvorm en passieve geluidsisolatie. Verwacht een aankondiging gelijktijdig met die van de S26-serie. Die vindt plaats op woensdag 25 februari 2026 om 19:00 Midden-Europese Tijd.

Als eerste de Samsung Galaxy Buds 4 hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Als eerste de Samsung Galaxy Buds 4 Pro hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Het is nog maar de vraag of een nieuw design voldoende zal zijn om het op te nemen tegen de concurrentie. Apple gooit momenteel hoge ogen met zijn AirPods 4 met ANC. Vooral de integratie met iPhones is wat deze oordopjes erg populair maakt. En aan de andere kant staan daar de onlangs aangekondigde Sony WF-1000XM6 die ook over flink verbeterde geluidsonderdrukking beschikt.

Afbeelding: X @Mohammed_K_2010

Gerelateerd nieuws 13 oktober 2025 Eerste beeld van nieuw design Samsung Galaxy Buds 4 gelekt