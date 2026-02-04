Doek valt voor Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra: geen beveiligingsupdates meer

Gebruikers van een Samsung Galaxy S21, S21+ of S21 Ultra moeten rekening houden met het einde van de ondersteuning. Vijf jaar na het uitbrengen van de smartphones brengt Samsung geen software- en beveiligingsupdates meer uit. Het wordt hiermee onveilig om de telefoons te blijven gebruiken waardoor het verstandig is om naar vervanging te zoeken.

In het kort De Samsung Galaxy S21-serie heeft na vijf jaar officieel de 'end-of-life'-status bereikt en ontvangt geen beveiligingsupdates meer

Hoewel de S21 nog Android 15 ontving, blijft de update-ondersteuning beperkt tot vijf jaar, in tegenstelling tot de zeven jaar bij nieuwere modellen

Bezitters van een S21 of S22 wordt geadviseerd over te stappen, bijvoorbeeld naar de S25-serie of te wachten op de aanstaande Galaxy S26

De Galaxy S21-familie bestaande uit de S21, S21+ en S21 Ultra valt inmiddels buiten de updatebelofte van 5 jaar. Nu er geen beveiligingsupdates meer uitgerold worden blijven softwarelekken en -bugs open en loop je als gebruiker gevaar om daar slachtoffer van te worden.

Deze Galaxy S21 kwam in 2021 nieuw uit de doos, maar is inmiddels verouderd

Overigens ontvingen de S21, S21+ en S21 Ultra al even geen Android-updates meer. Samsung bracht in totaal vier verschillende Android-versies uit, waarvan Android 15 (gecombineerd met One UI 7) de laatste was.

Samsung heeft zijn updatebelofte begin 2024 bij de introductie van de Galaxy S24-serie opgeschroefd naar 7 jaar. Dit geldt voor zowel OS-updates als beveiligingsupdates. De verruiming beperkt zich tot high-end modellen uit de Galaxy S-serie, recente modellen uit de Galaxy A-serie krijgen tot 6 jaar updates.

Galaxy S22-serie degradeert: einde aan maandelijkse cyclus

Ook voor de S22, S22+ en S22 Ultra is er slecht nieuws te melden. Deze modellen ontvangen geen maandelijkse beveiligingsupdates meer, zo maakt Samsung bekend. Hierdoor ben je weliswaar niet meer beschermd tegen zogenaamde Zero-day kwetsbaarheden, er komen tenminste nog wel 4 updates per jaar binnen.

Upgradepad: Van S21 naar Galaxy S25 of S26?

Het is voor wie nog met een S21 of S22-model rondloopt raadzaam te zoeken naar een geschikte opvolger. De inmiddels sterk afgeprijsde S25-serie is dan een goede kandidaat. En met 7 jaar aan beloofde updates gaat die nog tenminste 6 jaar mee. Je kunt ook wachten op de S26-serie die eind februari verwacht wordt. Al zullen de vanaf-prijzen daarvan in het begin flink hoger zijn.