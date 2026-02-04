Doek valt voor Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra: geen beveiligingsupdates meer
Ook einde van Galaxy S22-serie komt in zicht
Gebruikers van een Samsung Galaxy S21, S21+ of S21 Ultra moeten rekening houden met het einde van de ondersteuning. Vijf jaar na het uitbrengen van de smartphones brengt Samsung geen software- en beveiligingsupdates meer uit. Het wordt hiermee onveilig om de telefoons te blijven gebruiken waardoor het verstandig is om naar vervanging te zoeken.
In het kort
- De Samsung Galaxy S21-serie heeft na vijf jaar officieel de 'end-of-life'-status bereikt en ontvangt geen beveiligingsupdates meer
- Hoewel de S21 nog Android 15 ontving, blijft de update-ondersteuning beperkt tot vijf jaar, in tegenstelling tot de zeven jaar bij nieuwere modellen
- Bezitters van een S21 of S22 wordt geadviseerd over te stappen, bijvoorbeeld naar de S25-serie of te wachten op de aanstaande Galaxy S26
De Galaxy S21-familie bestaande uit de S21, S21+ en S21 Ultra valt inmiddels buiten de updatebelofte van 5 jaar. Nu er geen beveiligingsupdates meer uitgerold worden blijven softwarelekken en -bugs open en loop je als gebruiker gevaar om daar slachtoffer van te worden.
Overigens ontvingen de S21, S21+ en S21 Ultra al even geen Android-updates meer. Samsung bracht in totaal vier verschillende Android-versies uit, waarvan Android 15 (gecombineerd met One UI 7) de laatste was.
Samsung heeft zijn updatebelofte begin 2024 bij de introductie van de Galaxy S24-serie opgeschroefd naar 7 jaar. Dit geldt voor zowel OS-updates als beveiligingsupdates. De verruiming beperkt zich tot high-end modellen uit de Galaxy S-serie, recente modellen uit de Galaxy A-serie krijgen tot 6 jaar updates.
Galaxy S22-serie degradeert: einde aan maandelijkse cyclus
Ook voor de S22, S22+ en S22 Ultra is er slecht nieuws te melden. Deze modellen ontvangen geen maandelijkse beveiligingsupdates meer, zo maakt Samsung bekend. Hierdoor ben je weliswaar niet meer beschermd tegen zogenaamde Zero-day kwetsbaarheden, er komen tenminste nog wel 4 updates per jaar binnen.
Upgradepad: Van S21 naar Galaxy S25 of S26?
Het is voor wie nog met een S21 of S22-model rondloopt raadzaam te zoeken naar een geschikte opvolger. De inmiddels sterk afgeprijsde S25-serie is dan een goede kandidaat. En met 7 jaar aan beloofde updates gaat die nog tenminste 6 jaar mee. Je kunt ook wachten op de S26-serie die eind februari verwacht wordt. Al zullen de vanaf-prijzen daarvan in het begin flink hoger zijn.
Gerelateerd nieuws