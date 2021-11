Samsung start uitrol Android 12 voor Galaxy S21-serie

Samsung is vandaag begonnen met het uitrollen van One UI 4 voor de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. Naast een nieuw uiterlijk en nieuwe privacy-functies bevat de update ook Android 12.

De globale uitrol van One UI 4 start maandag 15 november 2021 en moet naast de S21, S21+ en S21 Ultra uiteindelijk ook beschikbaar komen voor andere Galaxy S-, Z-en A-modellen. Denk dan aan modellen uit de S20-, S10- en Flip-serie.

One UI 4 op een Samsung Galaxy-telefoon

One UI versie 4 is Samsung's eigen implementatie rondom Android 12. Groot onderdeel daarvan is de hoge mate van het kunnen aanpassen van het uiterlijk. Hierbij worden kleuren, iconen en vormen van knoppen aangepast om een geheel persoonlijke interface te creëren.

Privacy

Ander onderdeel van One UI 4 zijn de vernieuwde privacyinstellingen. Vanaf One UI 4 kun je per app zien wie toegang vraagt tot de microfoon en camera en kun je die toestemming desgewenst uitzetten. Er is ook een nieuw privacy-dashboard waarop je alle instellingen op één plek kunt raadplegen en aanpassen.

Ook probeert Samsung met One UI 4 een betere integratie tussen al haar apparaten onderling te realiseren. Het synchroniseren bijvoorbeeld tussen je Samsung tablet, smartphone en smartwatch waardoor die beter met elkaar kunnen samenwerken.