Oppo lanceert A54s met enkele bijzondere afwegingen

Oppo heeft de A54s gelanceerd; een smartphone met 5000 mAh grote batterij en een 50MP Triple-camera. Als opvolger van de A53s maakt Oppo alleen wel een aantal bijzondere keuzes.

De A54s is een 6,52 inch grote smartphone met een ruime 5000 mAh batterij voor bijna een dag aan YouTube-plezier. En dankzij een speciale energiebespaarmodus pers je nog uren uit enkele procentpunten. Het toestel valt verder op dankzij z'n drievoudig camerasysteem met 50+2+2 megapixel.

De Oppo A54s aan de oplader

Wat dat laatste betreft klinkt het als een flinke vooruitgang. De Oppo A53s ging namelijk niet verder dan 13MP. Maar op sommige punten gaat de Oppo A54s ook echt achteruit. Zo verdwijnt de hoge 90Hz schermverversing en wordt ook de Qualcomm Snapdragon-processor ingeruild. In de plaatst daarvan krijgen we een schermpaneel van "slechts" 60Hz en een chipset van MediaTek.

HD+ Eye-care en System Booster

Volgens Oppo hoeft dat geen probleem te zijn want het gaat nog altijd om een HD+ Eye-care Display wat zoveel wil zeggen de helderheid automatisch wordt ingesteld aan de omgeving zodat het aflezen ervan vriendelijk voor de ogen is. En van een verminderende snelheid moet geen sprake zijn mede dankzij opties zoals System Booster waarbij systeemprocessen automatisch geoptimaliseerd worden om haperingen te voorkomen. We kunnen voor nu niets anders dan Oppo op hun blauwe ogen vertrouwen.

50MP AI Triple Camera

Oppo schat bovendien in dat consumenten makkelijker overgehaald worden door de vernieuwde en hogere camerasensor. Deze 50MP sensor moet vanwege de toegenomen grootte meer detail en licht kunnen vastleggen. De overige 2 camera's zijn beiden 2MP en worden gebruikt om diepte en extreme close-ups (macro) te schieten.

A54s in Pearl Blue

De Oppo A54s zal voor een bedrag van €219 verkrijgbaar zijn in de kleuren Crystal Black en Pearl Blue. Verwacht het toestel spoedig in de winkels.