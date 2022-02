Exclusief: Samsung Galaxy S22 krijgt “slechts” 25W snelladen

Ons hebben enkele specificaties bereikt van de aankomende Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra. Eén daarvan gaat over de batterij en specifiek hoe snel die opgeladen kan worden. En wat blijkt? Tussen de S22 en de rest zit behoorlijk wat verschil.

Want de Galaxy S22 kan net als de S21 en de S20 voor hem met maar maximaal 25W snel opgeladen worden. Meer snelheid krijg je bij de S22+ en S22 Ultra. Daar pompt de oplader maar liefst 45W aan vermogen door de kabel. Eerder nog ging het gerucht, misschien zelfs de wens, dat ook de instap S22 een oplader met meer vermogen zou krijgen.



Snelladen bij de S22 vs de S22+: klik voor groot

De afbeeldingen hierboven leren ons verder dat het volledig opladen van de Samsung Galaxy S22 maar liefst 70 minuten duurt. Bij de S22+ wordt dat teruggebracht naar 60 minuten. Hoe lang het volledig opladen van de batterij van de S22 Ultra duurt weten we niet. De afbeelding waar dat op staat hebben we (nog) niet gevonden.

Unpacked Event

Samsung kondigt de Galaxy S22-serie op woensdag 9 februari aan tijdens een Unpacked Event. Inmiddels zijn ze begonnen met het op de hoogte brengen van hun partners, waaronder met beeldmateriaal zoals hierboven. Die leren ons inmiddels niet heel veel meer want vrijwel alles over de serie is al uitgelekt.

