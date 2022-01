Nu officieel: Samsung Galaxy S22-serie komt 8 februari

De datum werd al genoemd maar nu heeft ook Samsung hem officieel toegegeven. De Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra worden 8 februari aangekondigd. Zelf noemen ze hem "the epic standard".

Niet lang geleden kondigde Samsung al een Unpacked Event aan voor februari 2022. Hier moest uiteraard de S22, S22 Plus en S22 Ultra het daglicht zien. Een exacte datum werd toen nog niet gegeven maar die is nu wel bekend. 8 februari om 10 AM Eastern Time, 16:00 Central European Time.

Deze datum werd al op 6 november 2021 voorspeld door Jon Prosser waarbij hij ook aangaf dat de toestellen vanaf 18 februari verkrijgbaar zijn. Het is nog even afwachten of ook die voorspelling correct is.

The Epic Standard

Zoals inmiddels gebruikelijk zendt Samsung de presentatie live uit op haar YouTube-kanaal. Samsung is intussen begonnen met het verspreiden van marketingmateriaal aan haar partners. Gisteren nog konden we je als eerste hoge resolutie persafbeeldingen tonen. Niet lang daarna verscheen bij veel andere media eigen materiaal.

Op de uitnodiging lezen we "The Epic Standard", een nogal gewaagde uitspraak. Bekend is dat Samsung de formule van de Galaxy S-serie weer aanpast. Bewijs dat het nog altijd niet een gouden formule gevonden heeft. Zo wordt de instap S22 een slag kleiner, de S22+ blijft min of meer hetzelfde en de S22 Ultra wordt de Note-versie met ingebouwde S Pen.

