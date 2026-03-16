OnePlus hint op vroege lancering Nord 6 met 9000 mAh batterij

OnePlus heeft een cryptisch bericht op haar X-account geplaatst die doet vermoeden dat de Nord 6 aanstaande is. OnePlus publiceerde een bewerkte röntgenopname van een smartphonechassis, een visuele metafoor voor 'items to declare' bij de douane. Hierop zien we de contouren van een mobiel: mogelijk die van de Nord 6.

In het kort Teaser op X : OnePlus deelt röntgenbeelden die wijzen op de aanstaande komst van de Nord 6

Specificaties : Het toestel krijgt vermoedelijk een 9000 mAh Silicium-Carbon batterij, een flinke stap boven de Nord 5

Verwachting: De lancering vindt waarschijnlijk al in april plaats, aanzienlijk eerder dan de gebruikelijke juli-cyclus

Naast de afbeelding staat de tekst "Binnenkort breekt het Nord-tijdperk aan #OnePlusNord". Historisch gezien hanteert OnePlus een julicyclus voor de Nord-lijn. Een opvolger voor de Nord 5 zou wat dat betreft eerder dan verwacht arriveren.

De röntgen-teaser: de getoonde interne ruimte suggereert het gebruik van een compacte Silicon-Carbon batterij

Ondanks de gesuggereerde transparantie van de röntgen-teaser, maskeert OnePlus cruciale details zoals de camera-configuratie met strategisch geplaatste objecten. Ook zien we een fysiek kleinere batterij dan bij de Nord 5. Dat hoeft trouwens niet betekenen dat de batterijcapaciteit lager is van de Nord 6. De overstap van traditionele Lithium-Ion naar Silicon-Carbon (Si/C) anodes maakt een hogere energiedichtheid mogelijk. Hierdoor kan OnePlus een grotere capaciteit bieden zonder de behuizing te vergroten.

Sterker nog: er gaan hardnekkige geruchten dat de OnePlus Nord 6 een batterijcapaciteit van 9000 mAh krijgt. Dat is net zo groot als in de reeds aangekondigde Turbo 6. Dat is geen toeval: de Nord 6 is waarschijnlijk gebaseerd op de Turbo 6 die alleen in China verkrijgbaar is.

Als eerste de OnePlus Nord 6 hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Deze rebranding is een bekende strategie van moederbedrijf Oppo/OnePlus; de Chinese Turbo 6 dient hierbij als blauwdruk voor de internationale Nord-lijn. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy A57 houdt het vermoedelijk bij een behoudende 5000 mAh.

Naast de Nord 6 wordt ook een CE-model verwacht. Dat gebeurde vorig jaar ook bij de Nord 5-serie. Dat CE-model kende overigens geen wereldwijde lancering. We houden op de redactie rekening met een lancering in april.