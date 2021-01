Werkende Samsung Galaxy S21+ in het paars op de foto

De lancering van Samsung's Galaxy S21-serie komt dichterbij. Nieuwe foto's volgen elkaar vrijwel dagelijks op. Vandaag staat de paarse S21+ op de gevoelige plaat.

De Galaxy S21+ belooft niet alleen het grotere broertje van de S21 te worden, hij is mogelijk ook samen met de S21 Ultra voorzien van een glazen achterkant. De instap Galaxy S21 krijgt mogelijk een achterkant van plastic. De nu opgedoken foto toont die achterkant maar daaruit is lastig te zien dat we naar glas kijken. Wat wel duidelijk wordt is dat het scherm van de S21+ plat is met dunne schermranden.

De Galaxy S21+ in Phantom Violet

Los van het vernieuwde uiterlijk dat vooral aan de achterzijde is doorgevoerd leren deze foto's ons niet veel meer. Zo ziet One UI er vrijwel hetzelfde uit en horen we ook geen nieuwe specificaties. We moeten het dus doen met wat al bekend is. Gelukkig is dat best veel. Zo weten we dat zowel de S21 als de S21+ over een plat Full HD-scherm beschikken van het type Infinity-O en met een maximale verversingssnelheid van 120Hz.

Galaxy S21+ specificaties

Beiden hebben ook een 10MP selfiecamera in het scherm met achterop een drievoudig camera-systeem bestaande uit 64, 12 en 12 megapixel. Beiden worden aangestuurd door een Exynos 2100-processor op maximaal 2,9 GHz met 8 GB aan werkgeheugen. Uit het opslaggeheugen kan gekozen worden tussen 128 en 256GB. Mogelijk krijgt de S21-serie geen geheugenkaartslot om zelf geheugen uit te breiden. Verschillen zitten hem in het schermformaat (6,2 en 6,8 inch) en in de batterij (4000 tegen 4800 mAh). Donderdag 14 januari wordt de S21-familie officieel onthuld en dan horen we (hopelijk) meer.

