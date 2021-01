Samsung organiseert Unpacked event op 14 januari 2021

Nadat de datum al vele malen genoemd was als mogelijke lanceerdatum voor de Galaxy S21-serie heeft Samsung hem dan eindelijk bevestigd. De Galaxy S21, de S21+ en de S21 Ultra worden op die datum officieel aangekondigd.

Samsung verstuurt haar uitnodiging via haar Twitteraccount. "Je ervaring wordt op 14 januari nog epischer", zo leest hij. Er is tevens een animatie te zien, zij het wat onscherp. Vermoedelijk is dit de vernieuwde cameramodule van de S21 en de S21+. De S21 Ultra, zo weten we inmiddels, kent een nog groter eiland met meer modules.

Samsung begint het jaar met een Unpacked Event

Als vaste kijker verwachten we weinig spektakel, alles van het trio lijkt al te zijn uitgelekt. Zo krijgt de S21 met plastic achterkant een lagere instapprijs, is de S21+ van glas en voorzien van grotere batterij en is de S21 Ultra het ultieme vlaggenschip met indrukwekkende camera-eigenschappen en S Pen-ondersteuning. Laatste nieuws over de Ultra gaat trouwens over diezelfde S Pen.

S Pen ondersteuning

Volgens WinFuture komt Samsung met een aparte accessoire voor het toestel. Het zou gaan om een hoesje waarin je ook de S Pen kunt bewaren. Voor een bedrag van 40 euro kun je de S Pen ook los aanschaffen maar dan moet je zelf even bedenken waar je hem wilt opslaan. In het toestel, zoals bij een Galaxy Note, kan namelijk niet.

Alle details worden 14 januari duidelijk. Het evenement start om 16:00 CET en is online te volgen via samsung.com.

