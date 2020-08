Microsoft bevestigt: Surface Duo kost $1399 en ligt 10 september in de winkel

Nadat eerder al het gerucht ging komt dan nu de officiële bevestiging vanuit Microsoft: de Surface Duo is vanaf vandaag te bestellen. Een exemplaar moet 1399 dollar kosten en bestellingen worden vanaf 10 september uitgeleverd.

Die prijs lekte eerder al uit. Hij is stevig, maar lijkt gerechtvaardigd als je kijkt naar wat je ervoor terugkrijgt. Dan hebben we het niet over de kale specificaties maar meer naar het vernuftig scharniermechanisme. Deze scharniert 360 graden waardoor de Surface Duo volledig plat is te vouwen. Iets wat de Samsung Galaxy Z Fold 2 niet kan. De Surface Duo is dichtgeklapt slechts 9,9 millimeter dik, de Fold2 maar liefst 16,8 millimeter.

Microsoft gebruikt niet één scherm wat vouwt, maar twee losse panelen. Er zit hierdoor een ruimte tussen beide panelen maar gek genoeg valt die tijdens gebruik nauwelijks op. Ieder paneel is 5,65 inch groot wat samen 8,1 inch maakt. Ieder helft huisvest een batterij alleen die in het linkergedeelte is groter. Samen komen ze opgeteld niet verder dan 3577 mAh wat niet erg royaal is in vergelijking met sommige andere vlaggenschepen. Die komen zelden onder de 4000 mAh. Ondanks dat belooft Microsoft toch een volle dag aan gebruiksduur. Iets dat we in een onafhankelijke review graag grondig getest zien.

Ontbrekende specificaties

Het geheel wordt aangedreven door een Snapdragon 855 met 6GB aan RAM, begint met 128GB aan opslag en heeft 4G-ondersteuning. 5G moet een opvolger gaan ondersteunen en dat geldt mogelijk ook voor NFC. Het plaatsen van een pre-order start vandaag, mits je in de VS woont. Exemplaren worden vanaf 10 september geleverd voor een vanaf-prijs van 1.399 dollar.