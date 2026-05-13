Google demonstreert alvast Gemini Intelligence in Android 17

Google heeft tijdens The Android Show alvast enkele functies van Android 17 toegelicht waaronder de ster van de show: Gemini Intelligence. Dit is een suite van slimme AI-functies die allemaal onderdeel worden van Gemini. Wat je ermee kunt leggen we in dit artikel uit.

In het kort Gemini Intelligence : Nieuwe AI-functies die systeembrede automatisering naar Android 17 brengt

Privacy-uitdaging : Functies zoals Intelligent Autofill vereisen diepe toegang tot persoonlijke foto's en data

Beschikbaarheid: Eerste uitrol beperkt tot high-end Pixel- en Galaxy-toestellen in de zomer van 2026

Gemini is Google's slimme assistent die je tegenwoordig in vrijwel iedere Android-smartphone aantreft. Vanaf Android 17 wordt Gemini weer een stukje intelligenter, Google noemt dat Gemini Intelligence. Het is zich bewust van zijn omgeving, belooft je data veilig te houden en moet alledaagse taken net iets makkelijker maken.

Enkele onderdelen van Gemini Intelligence in Android 17 zijn;

Rambler

Intelligent Autofill

Create my Widget

en Automate the busy work

Rambler is de nieuwe dicteerfunctie in Gboard. Het schrijft je spraakwaterval niet letterlijk op maar vat het samen zodat een ongestructureerd verhaal voor de ontvanger toch te begrijpen is.

Rambler in actie op een Android 17-smartphone

Met Intelligent Autofill kun je makkelijker lange formulieren op je mobiel invullen waaronder paspoortgegevens mocht je daarvan een foto in je Google Photos hebben staan. Je kunt hier toestemming voor geven of niet, waar jij je prettig bij voelt.

Vanaf Android 17 kun je ook eigengemaakte widgets toevoegen aan het homescreen en op je Wear OS-horloge. Deze halen informatie op uit Google apps of van het internet. Ze zijn ook in formaat aan te passen nadat je ze op je Android homescreen geplaatst hebt.

Eenvoudig zelf widgets maken in Android 17

En tot slot kan Gemini taken automatiseren door dingen over je scherm te vragen. Boodschappenlijstjes voor je samenstellen of tickets boeken voor een aankomend concert.

Android 17 met Gemini Intelligence bouwt voort op Material 3 Expressive maar bevat wel meer gloeiende elementen, wat opvallende gelijkenissen vertoond met Liquid Glass wat Apple vanaf iOS 26 introduceerde. Verwacht de eerste Gemini Intelligence-functies op geselecteerde Galaxy en Pixel-telefoons ergens deze zomer. Of alle gedemonstreerde functies ook in het Nederlands uitkomen is afwachten; eerder gedemonstreerde functies bleven soms US- of English-only.