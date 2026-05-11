Samsung overweegt goedkoper Chinees scherm voor Galaxy S27-instapmodel

Samsung en LG zijn de toonaangevende schermfabrikanten voor smartphones. En het is daarom niet gek dat Samsung veelal haar eigen schermen gebruikt in haar Galaxy S-telefoons. Maar voor de instap Galaxy S27 moeten we mogelijk rekening houden met wat anders.

In het kort Kostenbesparing : Samsung onderzoekt goedkopere OLED-panelen van het Chinese BOE voor de basisversie van de S27

Kwaliteitsrisico : Panelen van BOE presteren historisch gezien minder op het gebied van helderheid en kleuraccuraatheid dan Samsung Display-panelen

Prijsdruk: De stijgende kosten van AI-chips dwingen Samsung tot bezuinigingen op andere hardware-onderdelen

Want volgens geruchten zou Samsung een scherm van het Chinese BOE overwegen voor de S27. De overige modellen zouden wel met een Samsung paneel uitgerust worden. De reden om niet voor een eigen paneel te gaan zijn nogal dubieus.

Een Galaxy S-telefoon zonder Samsung-scherm? Goed mogelijk aldus nieuw bericht

Het zou namelijk om een kostenbesparing gaan, zo denkt het Koreaanse ZDNET. En dat is opvallend, want blijkbaar lukt het BOE om goedkoper panelen te fabriceren dan Samsung zelf kan. Helaas voor consumenten; de panelen van BOE zijn doorgaans minder van kwaliteit dan die van Samsung.

Gevolgen van de AI-boom voor smartphones

Samsung zou nog geen besluit hebben genomen, daarvoor ligt de lancering van de S27 ook nog te ver weg. Dat Samsung kijkt naar kostenbesparingen is niet gek. De prijs van geheugenchips is explosief gestegen door de AI-boom. Samsung rekende die prijs bij de S26-serie al door naar consumenten. Instapmodellen werden 100 euro duurder.

Als eerste de Samsung Galaxy S27 hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Of het daadwerkelijk zover komt is nog afwachten, de lancering van het toestel is nog ruim een half jaar van ons verwijderd. Er kan veel gebeuren in de tussentijd. Wat wel vaststaat is dat de prijs van geheugenchips niet snel naar beneden zal gaan en Samsung zal dus naar manieren moeten zoeken om kosten te besparen.