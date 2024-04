Volgende Samsung Galaxy Unpacked op 10 juli, dit wordt er verwacht

Volgens Sammobile is het eerstvolgende Galaxy Unpacked evenement op woensdag 10 juli 2024. Dat correspondeert met eerdere geruchten. De onthulling van nieuwe Galaxy-producten vindt plaats in de stad van de liefde: Parijs.

In juli vindt in Parijs de Olympische Zomerspelen plaats. Vele mensen zullen afreizen naar Frankrijk, anderen zullen het evenement via de buis volgen. Maar zeker is dat het evenement veel bekijks zal trekken. Reden voor Samsung om aan te haken met een eigen evenement.

Galaxy Ring bij de Zomerspelen?

Samsung kondigt tijdens haar Galaxy Unpacked-evenementen doorgaans nieuwe Galaxy-producten aan. Denk aan telefoons maar ook slimme horloges. Voor 10 juli staan waarschijnlijk de Galaxy Z Flip 6 en Fold 6 op het programma en ook de Galaxy Watch 7 maakt wellicht z'n opwachting.

Galaxy Ring

Ook is dit evenement de prima gelegenheid om meer te vertellen over de Galaxy Ring. Dat past ook goed bij het thema van de olympische ringen. Samsung toonde de Ring kortstondig begin 2024 tijdens de onthulling van de S24-serie. Veel details werden toen nog niet gedeeld.

One More Thing?

Samsung is de laatste jaren slecht in het bewaren van geheimen en dus lijkt een verrassing onwaarschijnlijk. Maar wellicht introduceert Samsung toch draadloze oordopjes die eerder onbekend waren of geeft het net als begin 2024 een teaser van een toekomstig product.

Via: Sammobile