HMD kondigt drietal Nokia 4G-telefoons aan

HMD, vooral bekend van de Nokia-telefoons, heeft een drietal 4G-telefoons aangekondigd die de naam Nokia dragen. Het gaat om feature-telefoons waarmee je prima digitaal kunt detoxen.

Het eenvoudigst is de Nokia 215 4G (2024). Deze beschikt in tegenstelling tot de 225 4G en 235 4G niet over een camera. Wel zit er achterop een flitser die je kunt gebruiken als zaklamp.

Je kunt met de 215 4G nog ouderwets Snake spelen en je Bluetooth koptelefoon koppelen om radio te luisteren. Naast bellen kun je veel meer. Wel is er een app om het nieuws en weer mee te bekijken. Maar daar houden de functies wel op. Dat zie je dan ook terug in de vanaf-prijs van slechts €49,99. Beschikbare kleuren zijn zwart en donkerblauw.

Nokia 225 4G (2024)

Wie wel een camera wil hebben kan bij de 225 4G (2024) terecht. Al moet je van de VGA-camera niet teveel verwachten.

Het scherm meet 2,4 inch en er is momenteel maar één kleur om uit te kiezen; roze. Er wordt later nog een blauwe versie verwacht. De prijs bedraagt €64,99.

Nokia 235 4G (2024)

Het uitgebreidst is de Nokia 235 4G (2024) die met een 2MP camera is uitgerust. Hier meet het scherm 2,8 inch en ook hier luister je onderweg radio mee en bel je urenlang met de 1450 mAh grote batterij.

De vanaf-prijs bedraagt €69,99 en de beschikbare kleuren zijn zwart en cyaanblauw. Elders hebben we ook een paarse variant gespot maar die lijkt niet overal verkrijgbaar te zijn.