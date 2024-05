HTC U24 Pro komt er aan, afbeelding en specificaties gespot

HTC lijkt binnenkort weer met een nieuwe mobiel te komen. Vermoedelijk de U24 Pro. Dit nieuwe mid-range model werd gevonden op diverse goedkeuringswebsites waarmee een aankondiging aanstaande lijkt.

Nu zijn de meningen verdeeld of het hier om de HTC U24 of om de U24 Pro gaat. Zoals bekend maakt HTC geen high-end vlaggenschepen meer dus de Pro-benaming is wat misleidend. Wat het ook wordt, het toestel volgt daarmee de U23 Pro van mei 2023 op.

Afbeelding van de HTC U24 Pro verscheen in Google Play Console

Inmiddels zijn verwijzingen naar de HTC U24 Pro verschenen op Google's Play Console-website, bij Bluetooth SIG en ook Geekbench. Hierdoor weten we niet alleen van z'n bestaan af, maar we krijgen ook een afbeelding en enkele specificaties.

Snapdragon 7 Gen 3

Zo beschikt de HTC U24 Pro over een Snapdragon 7 Gen 3-processor (SM7550) met 12GB aan werkgeheugen. Het scherm kent een FHD+ resolutie van 2436 x 1080 pixels en draait het toestel Android versie 14. Helaas krijgen we geen beeld van de gebruikte camera's.

Kijken we beter naar de afbeelding dan zien we wat lijkt op een koptelefoonpoort bovenop. Dat mag alleen geen verrassing zijn; ook de U23 Pro beschikt over deze 3.5mm poort.

Of de U24 Pro meer gelijkenissen vertoond met z'n voorganger zal blijken wanneer HTC hem aankondigt. Wanneer dat gebeurt is nog even onduidelijk, maar gelet op de hoeveelheid materiaal wat van hem naar buiten komt vermoeden we dat dat niet lang meer duurt.

(via)