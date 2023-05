Vorige week schreven we over het gerucht dat HTC een nieuwe U-vlaggenschip wil uitbrengen. Die geruchten worden vandaag stukken sterker. Er duiken namelijk foto's op van deze U23 Pro 5G. Werkt HTC aan een comeback?

Het antwoord daarop moeten we je verschuldigd blijven. We weten simpelweg niet of HTC dit toestel zelf gemaakt heeft en of het een vlaggenschip is. Wel weten we enkele specificaties van de U23 Pro. Die staan namelijk op het toestel zelf geschreven.

De HTC U23 Pro 5G met 108MP grote camera

Achterop de U23 Pro 5G zien we een cameramodule met vier cameralenzen. Erop staat vrij groot "108MP OIS". Daaronder lezen we "AI Quad Camera". Welke specificaties de andere camera's hebben weten we niet maar van een periscooplens is in ieder geval geen sprake. Vroeger stond een 108MP camera synoniem voor een high-end vlaggenschip. Tegenwoordig vinden we ze ook al terug in telefoons die 200 euro kosten.

Geen vlaggenschip

Dat de HTC U23 Pro waarschijnlijk geen high-end vlaggenschip blijkt ook wel uit de gekozen bouwmaterialen. Als wij ons niet vergissen is de achterkant gemaakt van plastic. We kijken hier dus naar een toestel uit het mid-range segment.

De U23 Pro naast enkele andere telefoons

Uit enkele screenshots blijkt verder dat de U23 Pro draait onder de Snapdragon 7 Gen 1, zoals we eerder ook al suggereerden. Het toestel heeft 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslag. De batterij meet 4600mAh en de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant. Allemaal eigenschappen die toebehoren aan mid-range.

