HTC overweegt nieuw vlaggenschip uit te brengen

Er is een nog onbekend HTC-toestel verschenen in de resultaten van een benchmark-website. Hierop kan de snelheid van een telefoon gemeten worden. Probeert hier iemand grappig te zijn of werkt HTC aan een nieuw vlaggenschip?

Als iemand 'HTC U23 Pro' zegt, dan denken wij automatisch aan de U12+ uit 2018. Dat was het laatste high-end vlaggenschip van HTC. Sindsdien bracht het Taiwanese bedrijf sporadisch telefoons uit, voornamelijk eenvoudig van karakter. En dus is het vreemd dat er nu een U23 Pro opduikt.

HTC U23 Pro opgedoken bij Geekbench

Om de verwachtingen te temperen; het is vrij eenvoudig om een neppe naam aan een score mee te geven. Er kan dus sprake zijn van een grap. Erg voor de hand ligt het ook niet dat HTC na jarenlange afwezigheid ineens weer besluit high-end vlaggenschepen uit te brengen. Vooral wanneer de redenen om te stoppen met vlaggenschepen nog altijd daar zijn. Te denken de immense concurrentie en het ontbrekende marketingbudget. Om nog maar niet te spreken van de vele duizenden medewerkers die vertrokken zijn.

Welke Snapdragon-processor?

Mocht de Geekbench-score toch echt zijn dan is die wel gek. De gebruikte processor heeft een maximale snelheid van 2,4 GHz. Voor een vlaggenschip verwachten wij een Snapdragon-processor uit de 8-serie. De laatste Snapdragon 8xx die op maximaal 2,4 GHz draaide was de Snapdragon 821 uit 2016. Een niveau lager komt de Snapdragon 7 Gen 1 in aanmerking. Dat is een jaar oude chipset voor mid-range toestellen. Die lijkt de naam 'Pro' niet echt eer aan te doen.

Het is mogelijk dat we verkeerd kijken en HTC kiest voor een chipset van MediaTek. De hoeveelheid werkgeheugen (RAM) zou volgens het cijferrapport uitkomen op 12GB wat dan weer niet strookt met een mid-range toestel. Oftewel, allemaal vreemde signalen die momenteel nog niet met elkaar te rijmen zijn.

Laatste HTC-telefoon

HTC kondigde in april 2023 nog de Wildfire E3 aan. Een budgettelefoon voor de Afrikaanse markt. Deze telefoon maakt het overigens niet zelf, dat laat het aan anderen over. HTC richt zich inmiddels vooral op VR-headsets onder de Vive-naam. Mocht HTC zich inderdaad weer in het high-end smartphone-segment begeven dan zijn wij de eerste die dat melden.