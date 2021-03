Prototype van opvouwbare Xiaomi Mi Mix gespot

Er zijn foto's opgedoken van een opvouwbare Xiaomi-telefoon. Op het toestel is de naam 'Mix' te lezen die Xiaomi vaker voor experimentele telefoons gebruikt. Het lijkt er niet op dat een aankondiging aanstaande is; Xiaomi's foldable ziet er nog niet echt productieklaar uit.

Wil je als telecomfabrikant een beetje meetellen dan moet je toch echt wel een foldable in je assortiment hebben. Of er hard aan werken. Xiaomi zit duidelijk in die laatste categorie. Beelden van een opvouwbare Xiaomi Mi Mix foldable lekken uit. Het lijkt voorlopig alleen om het mechanisme met scharnier te gaan. Het scherm, niet geheel onbelangrijk, ontbreekt nog.

Interessant is verder dat Xiaomi de naam 'Mi Mix' weer van stal haalt. Het gebruikte die naam eerder voor experimentele telefoons die dingen net even iets anders deed. Zo was de eerste Mi Mix de eerste zonder noemenswaardige schermranden, los van de onderkant. Die trend werd voortgezet tot aan de Mi Mix 3 die daarmee de eerste was zonder notch of schermgat. Xiaomi lijkt er vrolijk op door te blijven experimenteren, ditmaal met opvouwbare behuizingen.

Beproefd ontwerp

De volgende Xiaomi Mi Mix krijgt 2 gelijke helften die vouwen als een boek. Hiermee volgt XIaomi dezelfde filosofie als Samsung met de Galaxy Fold. Ook Huawei gebruikt datzelfde ontwerp inmiddels voor haar Mate X2. Onduidelijk is alleen nog even of Xiaomi ook een secundair scherm aan de voorzijde wil gebruiken. Die is nog niet te zien. Of we daar snel antwoord op krijgen valt te bezien. Echt productieklaar zit deze nieuwe Mix er niet uit.

(via)