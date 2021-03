Exclusief: Dit zijn de kleuropties van de Motorola Moto G100

Lenovo staat op punt om de in China aangekondigde Edge S binnenkort uit te brengen als de Moto G100 5G. Het uiterlijk van het toestel is daarom al bekend, maar toch weten we nog niet in welke kleuren hij straks verkrijgbaar zal zijn. Op die vraag komt vandaag een antwoord.

Uit door ons opgedoken persmateriaal blijkt dat de Motorola Moto G100 straks in het 'Iridescent Sky' en 'Iridescent Ocean' uitkomt. Afbeeldingen van die blauwe variant doken eerder al op. Welke kleur 'Iridescent Sky' precies is blijft nog even onduidelijk, we krijgen namelijk de achterkant niet te zien.





Naast deze kleuropties hebben we ook afbeeldingen van enkele specificaties. Die lekten eerder al uit dus die kunnen we wat dat betreft nu bevestigen. Zo draait de Motorola Moto G100 5G inderdaad onder een Snapdragon 870-processor, krijgt hij een 5000 mAh batterij, een dubbele selfiecamera en een 64MP hoofdcamera met audio zoom.

Motorola Moto G100 specificaties

25 maart

Andere specificaties waren al uitgelekt en komen grotendeels overeen met de eerder in China aangekondigde Edge S. Het 6,7 inch grote scherm met 90Hz verversingssnelheid zijn daarom geen geheim voor ons. De lancering van de G100 staat gepland voor donderdag 25 maart 2021.