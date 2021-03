Opvolger OnePlus Nord N10 met camera minder laat zich zien

De opvolger van de OnePlus Nord N10 dient zich aan. Erg veel verschillen lijkt OnePlus niet toe te willen passen; het uiterlijk is nagenoeg gelijk. Meest opvallende is misschien nog wel het ontbreken van een vierde camera achterop.

OnePlus introduceerde het eerst model uit de Nord-serie in juni van 2020 met nog twee modellen in oktober. De Nord moest het bedrijf weer terugbrengen naar z'n roots met voordelige telefoons en toch premium functies. Het meest uitgebreide van de drie is de Nord, het eenvoudigst is de Nord N100. De Nord N10 zit daar precies tussenin met een 90Hz scherm en viervoudige camera. De opvolger van deze N10 laat zich vandaag zien.

Opvolger van de OnePlus Nord N10, codenaam Ebba

Achterop gaat OnePlus van 4 naar 3 camera's. Mogelijk verdwijnt de monochroom sensor en blijft de macrocamera behouden. Ook niet meer zichtbaar achterop is een fysieke vingerafdrukscanner. Die zit straks ook niet in het scherm maar aan de zijkant, verwerkt in de powerknop. De 3,5 millimeter audio-jack is gebleven. Het frame is ditmaal van de metaal terwijl de achterkant hoogstwaarschijnlijk van glossy plastic is.

Aankondiging nog onduidelijk

Een aankondiging wordt niet snel verwacht, met name omdat de Nord N10 pas in oktober van 2020 werd aangekondigd. Op moment van schrijven zijn we daar nog een half jaar van verwijderd. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat we daarom naar de opvolger van de OnePlus Nord zitten te kijken. Alleen de tijd zal het leren.

