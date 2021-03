Exclusief: Persmateriaal Motorola Moto G50 verschenen

We hebben exclusief de persafbeeldingen van de aankomende Motorola Moto G50 weten te bemachtigen. Hieruit blijkt dat het mid-range toestel straks in tenminste twee kleuren verkrijgbaar zal zijn en beschikt over een 48MP camera.

Onderstaande budget Moto G50 wordt mogelijk spoedig door Lenovo aangekondigd samen met de G100. Beiden zijn 5G-telefoons maar verder verschillen ze behoorlijk veel. Zo krijgt de G100 een schermgat met achterop een 64MP camera terwijl deze G50 het moet doen met een 'ouderwetse' notch en 48MP camera. Die lagere specificaties moet wel in een welkome prijsdaling resulteren.

Het persmateriaal maakt verder duidelijk dat we achterop een fysieke vingerafdrukscanner hebben met een drievoudig camerasysteem. De hoogste resolutie daarvan bedraagt 48 megapixel. Waarvoor de andere 2 camera's gebruikt worden blijkt niet uit de renders. Het ligt voor de hand dat het om een diepte- en macrocamera gaat. Verder valt te lezen dat er gebruik is gemaakt van 'Quad Pixel' technologie. Hierbij worden 4 subpixels samengevoegd tot 1 wat beter belichte foto's oplevert.

Qua kleuren lijken er een turquoise variant en een nog donkerblauwe variant uit te komen. Hoe de marketingafdeling deze gaat noemen is nog even de vraag. Het gerucht gaat dat de Moto G50 beschikt over een 5000 mAh grote batterij; in theorie genoeg voor twee dagen gebruik.

Onduidelijk is nog wanneer Lenovo, het moederbedrijf van Motorola, bovenstaande G50 aankondigt. Het is zoals gezegd goed mogelijk dat dit snel gebeurd en dat we gelijktijdig de G100 te zien krijgen. Niet alleen heeft Lenovo dan weer haar Moto G-serie een welkome update gegeven, ook de naamgeving wordt dan onder handen genomen. Een trend die begon met de introductie van de G30.