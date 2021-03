Xiaomi kondigt Mi 11 Ultra aan met selfie-spiegel

Xiaomi heeft de op fotografie- en video-gerichte Mi 11 Ultra aangekondigd. Het is de eerste smartphone met Samsung's nieuwe GN2 camerasensor. Dat levert hem niet alleen interessante specificaties op maar ook een topscore op DXOMARK.

Dat de Xiaomi Mi 11 Ultra zich richt op fotografie blijkt niet alleen uit de specificaties, ook z'n uiterlijk verklapt dat. De cameramodule is bijna net zo breed als het toestel zelf. We vinden hierop een 50MP hoofdcamera. De Mi 11 Ultra heeft de eer om als eerste smartphone de Samsung GN2 toe te passen. Deze sensor is zo groot dat hij al bij 0,02 lux een zichtbare foto kan schieten. Ter vergelijking; 1 lux staat gelijk aan kaarslicht.

De Mi 11 Ultra

Maar er is meer ruimte dan alleen een 50MP hoofdcamera. We vinden er ook een 48MP telephotocamera met periscooplens waarmee je 5x optisch kunt inzoomen. Er is een 2e 48MP camera aanwezig maar dan met ultra-groothoeklens. Hiermee leg je beeld met een hoek van 128° vast. Scherpstellen doet de Mi 11 Ultra met een aparte ToF-sensor (Time-of-Flight) die dankzij laser 64 aparte gebieden nauwkeurig scherp kan stellen. Scherpstellen gaat hierdoor snel en kan na het schieten van de foto ook worden aangepast.

DXOMARK topscore

Al dit camerageweld levert de Xiaomi Mi 11 Ultra een mooie score op bij de testers van DXOMARK. Deze partij test camera's en vergelijkt die met elkaar. De Mi 11 Ultra neemt meteen de toppositie in met een score van 143. De vorige aanvoerder van de lijst, de Mate 40 Pro+, scoorde nog een 139.

Selfie-spiegel

Naast een uitstekende camera beschikt de Xiaomi Mi 11 Ultra over een 6,81 inch groot Super AMOLED-scherm met een hoge WQHD+ resolutie en snelle 120Hz verversingssnelheid. Het scherm is op alle vier randen licht gebogen, iets waar je van moet houden maar wat wel premium oogt. Het scherm wordt beschermd door het nieuwe Gorilla Glass Victus wat betere valbescherming biedt.

Extra scherm achterop

Het is niet het enige scherm op de Mi 11 Ultra. Achterop bij de camera zit ook een klein schermpje. Dit 1,1 inch scherm kan je op de hoogte houden van de tijd of notificaties maar helpt ook om betere selfies te maken met de hoofdcamera. Een soort selfie-spiegel.

Prijs Xiaomi Mi 11 Ultra

De Xiaomi Mi 11 Ultra wordt aangedreven door de laatste en krachtigste Qualcomm-processor; de Snapdragon 888. Het 12GB werkgeheugen behoort tot de grootsten van de markt en het niet uitbreidbare opslaggeheugen is 256GB groot. De batterij is 5000 mAh groot en bedraad en draadloos met 67 Watt snel op te laden. Xiaomi brengt het toestel uit met Android 11 met daar bovenop MIUI 12. De adviesprijs bedraagt €1.199. Wanneer precies het toestel te koop is is nog niet bekend.