Xiaomi kondigt vouwbare Mi Mix Fold aan met Liquid Lens-camera

Xiaomi heeft zich voor met de aankondiging van de Mix Fold voor het eerst begeven op de foldable-markt. Het toestel vouw je open als een boek waarna een ruim 8 inch scherm zichtbaar wordt. Het ontwerp mag dan wel eerder zijn toegepast, dat geldt niet voor de camera met een vloeibare lens.

Opengeklapt is de Xiaomi Mix Fold een 8,01 inch grote smartphone. Xiaomi past geen camera aan de binnenzijde toe dus alle ruimte voor het scherm. Ingeklapt beschikt het toestel nog altijd over een groot 6,52 inch scherm. Foldables beschikken doorgaans over een complex scharniersysteem waardoor er weinig ruimte overblijft voor een batterij. Ondanks dat is het Xiaomi toch gelukt om de Mix Fold uit te rusten met een 5020mAh grote batterij.

De Xiaomi Mi Mix Fold

Achterop beschikt de Mi Mix Fold over drie verschillende camera's; een 108MP hoofdcamera, een 8MP telephoto/macro en een 8MP ultra-groothoekcamera. Bijzonder aan de telephotocamera is dat hij als eerste is uitgerust met een Liquid Lens. Hierdoor is hij in staat om zowel in te zoomen als van zeer dichtbij macro-opnames te maken. Binnenin vinden we verder een Snapdragon 888-processor en een eigen ontwikkelde C1-chip die enkele taken van de processor over kan nemen, met name enkele camera-functies.

Xiaomi Mix Fold in de winkel

Xiaomi brengt de Mix Fold uit voor een bedrag van 9999 Chinese Yuan, omgerekend een bedrag van 1295 euro. Dit instapmodel komt met 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslag. Er komt ook een duurdere Ceramic variant met een speciale kevlar-afwerking. Deze beschikt over 16GB werkgeheugen en 512GB opslaggeheugen. Het bedrag is er ook na; 12999 Chinese Yuan. Onduidelijk is nog wanneer de Xiaomi Mix Fold in de winkel ligt.