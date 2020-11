“Apple & LG plannen telefoon met flexibel scherm voor 2021”

2021 wordt mogelijk het jaar dat flexibele schermen een grote doorbraak gaan beleven. Zowel van Apple als van LG wordt verwacht dat ze modellen met een dergelijk scherm gaan uitbrengen. Maar dit wil nog niet zeggen dat de iPhone 13 daadwerkelijk een foldable gaat worden.

Dit gerucht begint met LG dat voor maar 2021 een telefoon in de planning heeft staan met een flexibel OLED-scherm. En niet zomaar een flexibel scherm, een oprolbaar scherm. Het bericht is afkomstig van het Koreaanse The Elec. Welke vormgeving deze nog toekomstige telefoon krijgt is onbekend. Trek je het scherm uit de behuizing of is er een mechanisme waardoor het toestel langer wordt?

LG's oprolbare TV: de OLED TV RX

LG experimenteert al een tijdje met nieuwe vormgevingen, getuige de Wing en V60 ThinQ met secundair scherm, maar een echte foldable heeft het nog niet uitgebracht. Opvallend want LG is tevens fabrikant van schermen, waaronder flexibele. Het heeft zelfs al een oprolbare TV uitgebracht. 2021 is mogelijk het moment om het de eerste foldable telefoon uitbrengt. Foldables gelden als de heilige graal omdat ze grotere schermen in een compacte behuizing mogelijk maken. Een ogenschijnlijk tegenstrijdige wens van veel consumenten.

Flexibele iPhone?

Maar ook van Apple wordt verwacht dat het in 2021 gaat werken met flexibele schermen. Opvallend want Apple geldt toch als vrij conservatief als het gaat om nieuwe technieken. Het wil eerst zeker weten dat iets werkt voordat het overgaat op massaproductie. En de foldable-categorie is nog alles behalve uitgekristalliseerd. En toch heeft Apple bijna de helft van alle flexibele OLED-schermen voor 2021 opgekocht, zo meldt hetzelfde The Elec.

Dat Apple flexibele OLED-schermen inkoopt wil nog niet zeggen dat de iPhone 13 een foldable wordt. Flexibele schermen worden ook gebruikt om het scherm bij de randen af te laten buigen. Een trend die Samsung begon maar die inmiddels steeds minder wordt toegepast. Het ziet er weliswaar premium uit maar het levert weer tal van nieuwe problemen op. Onbedoelde aanrakingen om er maar eens één te noemen. We gaan zien waar Apple en LG uiteindelijk mee op de proppen komen. 2021 kan niet snel genoeg komen wat ons betreft.