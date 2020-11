Reuters: Huawei verkoopt Honor voor $15 miljard

Honor heeft een nieuwe eigenaar. Volgens persbureau Reuters is Honor voor 15 miljard dollar verkocht aan een Chinees consortium. Geruchten dat Huawei van het smartphonemerk af wou gingen al langer.

Reuters meldt dat de verkoop mogelijk pas op zondag 15 november bekend wordt gemaakt. Een consortium bestaande uit Digital China en de overheid van Shenzhen; een stad waar veel Chinese techbedrijven gevestigd zijn. De bedoeling is om Honor binnen 3 jaar naar de beurs te brengen.

Huawei heeft al geruime tijd last van de Amerikaanse boycot en kan daardoor moeilijk aan onderdelen zoals computerchips komen. Ook dochterbedrijf Honor had hier last van. Een mogelijke oplossing was om Honor zelfstandig door te laten gaan, deels te verkopen of in z'n geheel van de hand te doen. Huawei heeft voor het laatste gekozen. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van 15,2 miljard dollar. Het Chinese consortium neemt hiermee de merknaam, de R&D afdeling en zo'n 7000 werknemers over.

Het merk Honor

Honor is een een budget-merk gericht op jongeren dat haar producten vooral online verkoopt. Het merk maakt naast smartphone ook laptops en wearables zoals slimme horloges. De grootste concurrenten van Honor zijn bedrijven zoals Xiaomi en Vivo. Geschat wordt dat van iedere 4 telefoons die Huawei verkoopt 1 van Honor is. Afgelopen kwartaal zouden dat 13,4 miljoen verkochte telefoons zijn. Hiermee is Honor de op 7 na grootste telefoonfabrikanten ter wereld.