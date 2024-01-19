Galaxy AI vanaf nu in Nederlands beschikbaar, zo stel je dat in

Eigenaren van een nieuwe Galaxy-telefoon kunnen Galaxy AI vanaf nu ook in het Nederlands gebruiken. Hierdoor komt het totaal aantal talen waarin de slimme suite beschikbaar is op 22. Hoe je Nederlands instelt lees je hier.

Samsung introduceerde Galaxy AI vanaf de Galaxy S24 maar het is ook groots aanwezig op de S25. Het is een suite bestaande uit diverse apps waaronder Live Translate, Interpreter, Note Assist en Photo Assist. We schreven eerder een uitgebreid artikel over Galaxy AI en wat je ermee kunt.

Foto's bewerken met Photo Assist, onderdeel van Galaxy AI

Om Galaxy AI in het Nederlands te gebruiken dien je een language pack te downloaden. Dat doe je door naar Instellingen > Algemeen beheer > Taalpakketten te gaan en te scrollen naar 'Dutch'. Klik vervolgens op het download-icoontje ernaast.

Beschikbare talen Galaxy AI

Galaxy AI kwam in het begin uit in 13 talen maar is nu al beschikbaar 22 talen. Deze zijn;

Arabisch

Chinees

Duits

Engels

Filipijns

Frans

Gujarati

Hindi

Indonesisch

Italiaans

Japans

Koreaans

Nederlands

Pools

Portugees

Roemeens

Russisch

Spaans

Thais

Turks

Vietnamees

Zweeds

De verwachting is dat Galaxy AI vanaf de Galaxy S26 weer flink wordt uitgebreid. Details daarover ontbreken nog maar volgens eerdere geruchten wordt de S26 een ware AI-telefoon. Fabrikanten zien AI als The Next Big Thing en investeren flink in de techniek. Samsung was er al vroeg bij en breidt haar voorsprong met de nieuwe talen alleen nog maar verder uit.

