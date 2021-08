Foto’s en specificaties Google Pixel 5a verschenen

Benieuwd hoe de aanstaande Google Pixel 5a er uitziet? Of wat z'n specificaties zullen zijn? Dan hebben wij goed nieuws. Want vandaag lekt er opvallend veel uit over Google's nieuwste budget Pixel-telefoon; de Pixel 5a.

Pixel a-telefoons zijn betaalbare modellen met wel alle Google-kennis aan boord, maar in een iets minder dure behuizing. Zo beschikt bijvoorbeeld de Pixel 4a over een hoogwaardig OLED-scherm met uitstekende camera maar is de behuizing van plastic en de processor niet de aller-krachtigste. Datzelfde scenario zullen we waarschijnlijk bij de aankomende Pixel 5a zien. Of beter gezegd, dat weten we wel zeker.

Reserveonderdelen van de Pixel 5a

Want dankzij Android Police beschikken we nu over de specificaties van de Google Pixel 5a. Die komen grotendeels overeen met die van de Pixel 4a 5G. Dus een vingerafdrukscanner achterop met een tweevoudige camera.

Aankondiging Pixel 5a

Verschillen zijn er ook. Zo is de powerknop nu voorzien van een ribbel en is de batterij flink groter. 4680 mAh om precies te zijn. Dat is de grootste batterij in een Pixel-telefoon tot nu toe. De bron denkt ook te weten wanneer Google de Pixel 5a 5G aankondigt. Dat moet dinsdag 17 augustus gebeuren waarna het toestel vanaf 26 augustus in de winkel moet liggen.