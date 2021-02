Google Pixel 5a gelekt, verschilt weinig met Pixel 4a 5G

Er zijn afbeeldingen verschenen van de Google Pixel 5a. Dat is tenminste wat Steve Hemmerstoffer beweerd. Het toestel lijkt namelijk wel erg veel op de huidige Pixel 4a 5G.

We kennen Steve Hemmerstoffer beter onder z'n alias @onleaks. Hij zet CAD-tekeningen van nog aan te kondigen telefoons om naar fraaie renders en dat is vandaag ook met de Pixel 5a van Google gebeurd. Google lijkt het zichzelf makkelijk te maken door voor dit nieuwe toestel een bestaand ontwerp te kiezen.

Vermoedelijk de toekomstige Pixel 5a

Het scherm meet een vermoedelijke 6,2 inch met in de linker bovenhoek een schermgat voor de enkele selfiecamera. Google maakt volgens Steve gebruik van een OLED-paneel met FHD+ resolutie. Geen woord nog over de verversingssnelheid, mogelijk blijft die op slechts 60Hz. Onderaan het scherm zit nog altijd een kleine kin maar de schermranden zijn wel relatief klein.

Pixel 5a specificaties

Achterop bespeuren we ook weinig veranderingen. Een dubbele camera met een flitser op een vierkante module en met daar in de buurt een fysieke vingerafdrukscanner. De behuizing achterop is hoogstwaarschijnlijk van plastic. Ook een 3.5mm audio-jack en stereo luidsprekers zijn aanwezig, net als bij de Pixel 4a 5G. Mogelijk zit het verschil hem in de camerasensor, de processor en het batterijformaat.