Specificaties verschenen van OnePlus 9: 50MP groothoek-camera

Het Griekse Techmaniacs zegt specificaties binnen te hebben van de OnePlus 9. Het instapmodel uit de 9-serie krijgt een drievoudig camerasysteem bestaande uit een 50MP camera.

OnePlus zet al een tijdje in op haar camera's en voor komend jaar lijkt de meeste aandacht uit te gaan naar de OnePlus 9 Pro met z'n vermeende Hasselblad-camera. Hulp van Hasselblad krijgt de OnePlus 9 niet maar wel een 50MP camerasensor. Toch wordt deze niet als hoofdcamera gebruikt maar juist als ultra-groothoek.

Schermafbeelding van de OnePlus 9 met specificaties

PhoneArena meldt dat het mogelijk gaat om een nieuwe sensor die moederbedrijf BBK samen met Sony ontwikkeld heeft. We vinden deze Sony IMX766 sensor mogelijk straks ook terug in de Oppo Find X3 Pro.

OnePlus 9 specificaties

De primaire camera gebruikt nog altijd 48MP terwijl derde camera niet meer dan 2MP krijgt. Of dit een dieptecamera of macrocamera is moet nog blijken. Uit de screenshot die Techmaniacs op de kop heeft getikt maken we verder op dat er binnenin een Snapdragon 888 zit met 8GB aan RAM en 128GB aan opslag. Het 6,55 inch grote scherm kent een AMOLED-paneel dat beelden 120x per seconde kan verversen. Op dit gebied dus geen verschillen met de huidige OnePlus 8T.

Drie OnePlus 9-modellen?

Naast deze OnePlus 9 wordt er een OnePlus 9 Pro en nog een derde eenvoudiger model verwacht. De naam daarvan is nog niet bekend. Het zou voor het eerst zijn dat OnePlus een eenvoudiger versie van haar vlaggenschip uitbrengt. Afgelopen jaar introduceerde OnePlus juist de Nord-serie als eenvoudiger keuze.